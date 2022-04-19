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"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.04.2022
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу
За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:47
2022-04-19T12:47
2022-04-19T12:47
новое оружие россии
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
ракетный комплекс "кинжал"
калибр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.По его словам, развитие системы связи ВС РФ "идёт по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта"."Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", - сообщил генерал армии.Он добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.
https://ria.ru/20220412/kalibr-1783056090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ракетный комплекс "кинжал", калибр
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: "Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее