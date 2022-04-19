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"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.04.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.04.2022
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу
За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:47
2022-04-19T12:47
новое оружие россии
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
ракетный комплекс "кинжал"
калибр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.По его словам, развитие системы связи ВС РФ "идёт по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта"."Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", - сообщил генерал армии.Он добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ракетный комплекс "кинжал", калибр
12:47 19.04.2022
 
"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: "Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
По его словам, развитие системы связи ВС РФ "идёт по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта".
"Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", - сообщил генерал армии.
Он добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.
Пуск ракет Калибр с корабля по военной инфраструктуре на Украине. Минобороны РФ
12 апреля, 11:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало пуски "Калибров" из Черного моря по объектам на Украине
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСергей ШойгуРакетный комплекс "Кинжал"Калибр
 
 
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