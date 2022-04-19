https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html

"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу

"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.04.2022

"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее, заявил Шойгу

За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:47

2022-04-19T12:47

2022-04-19T12:47

новое оружие россии

безопасность

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

ракетный комплекс "кинжал"

калибр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778984813_0:0:5206:2928_1920x0_80_0_0_5733e329e2419a4bcc819bfd231e586a.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За счёт новых систем связи время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.По его словам, развитие системы связи ВС РФ "идёт по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта"."Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", - сообщил генерал армии.Он добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.

https://ria.ru/20220412/kalibr-1783056090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ракетный комплекс "кинжал", калибр