https://ria.ru/20220419/trud-1784322968.html
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 19.04.2022
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:55
2022-04-19T15:55
2022-04-19T16:05
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Ситуация там в целом стабильная, у нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия
15:55 19.04.2022 (обновлено: 16:05 19.04.2022)
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Глава Минэкономразвития Решетников назвал ситуацию на рынке труда стабильной