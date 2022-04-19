https://ria.ru/20220419/trud-1784322968.html

Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 19.04.2022

Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:55

2022-04-19T15:55

2022-04-19T16:05

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Ситуация там в целом стабильная, у нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска", - сказал он.

https://ria.ru/20220418/rabota-1783963774.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия