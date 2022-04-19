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Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 19.04.2022
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Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 19.04.2022
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:55
2022-04-19T16:05
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Ситуация там в целом стабильная, у нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска", - сказал он.
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общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия
15:55 19.04.2022 (обновлено: 16:05 19.04.2022)
 
Глава МЭР назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Глава Минэкономразвития Решетников назвал ситуацию на рынке труда стабильной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация на рынке труда РФ стабильная, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Ситуация там в целом стабильная, у нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска", - сказал он.
Рейтинг российских регионов по динамике рынка труда
18 апреля, 00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по динамике рынка труда
 
ОбществоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковРоссия
 
 
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