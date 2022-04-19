https://ria.ru/20220419/tiroksin-1784219842.html
В Новосибирске запустили производство российского препарата L-тироксин
В Новосибирске запустили производство российского препарата L-тироксин - РИА Новости, 19.04.2022
В Новосибирске запустили производство российского препарата L-тироксин
Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") во вторник приступил к выпуску отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:30
2022-04-19T08:30
2022-04-19T09:47
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") во вторник приступил к выпуску отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщил РИА Новости исполнительный директор новосибирской фармкомпании Владимир Гречкин.Минздрав РФ 6 апреля сообщил о регистрации отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг."Сегодня, 19 апреля, в Renewal запустили производство препарата L-тироксин Реневал. Согласно производственным планам, а также срокам поставки от производителя через дистрибьюторов в аптеки, ожидаем появления препаратов в аптеках страны уже в первой половине мая", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что мощности производства позволяют выйти на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц. Впоследствии при необходимости компания готова выпускать до 1 миллиона упаковок в месяц.Ранее замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка заявлял журналистам, что мощностей фармкомпании достаточно для обеспечения потребности России в препарате L-тироксин на 100%, в то время как в настоящее время более 90% рынка занимают подобные препараты, произведенные за рубежом.Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных лекарственных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей.
https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область
08:30 19.04.2022 (обновлено: 09:47 19.04.2022)
В Новосибирске запустили производство российского препарата L-тироксин
Производство препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы запустили в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") во вторник приступил к выпуску отечественного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщил РИА Новости исполнительный директор новосибирской фармкомпании Владимир Гречкин.
Минздрав РФ
6 апреля сообщил о регистрации отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.
"Сегодня, 19 апреля, в Renewal запустили производство препарата L-тироксин Реневал. Согласно производственным планам, а также срокам поставки от производителя через дистрибьюторов в аптеки, ожидаем появления препаратов в аптеках страны уже в первой половине мая", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что мощности производства позволяют выйти на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц. Впоследствии при необходимости компания готова выпускать до 1 миллиона упаковок в месяц.
Ранее замгубернатора Новосибирской области
Сергей Семка заявлял журналистам, что мощностей фармкомпании достаточно для обеспечения потребности России в препарате L-тироксин на 100%, в то время как в настоящее время более 90% рынка занимают подобные препараты, произведенные за рубежом.
Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске
и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных лекарственных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей.