https://ria.ru/20220419/terrorizm-1784380513.html

Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом

Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом

Россия и Армения подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах, говорится в совместном... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T21:02

2022-04-19T21:02

2022-04-19T21:08

в мире

россия

армения

оон

терроризм

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля.Россия и Армения обеспокоены растущей тенденцией использования информтехнологий для вмешательства во внутренние дела государств."Стороны высказали обеспокоенность растущей тенденцией использования современных информационно-коммуникационных технологий для совершения противоправных и вредоносных действий, вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета. Подчеркнули значимость укрепления двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности", - говорится в заявлении.Стороны также подтвердили нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информбезопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в ООН.Армения и Россия приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН для сопряжения позиций, говорится в совместном заявлении Путина и Пашиняна."Лидеры обозначили приверженность развитию инклюзивной, равноправной и представительной международной системы в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, направленной на продвижение мира, демократии и процветания всех народов. Стороны приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН и на других площадках в целях сопряжения позиций России и Армении", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html

https://ria.ru/20220419/energetika-1784377911.html

россия

армения

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, армения, оон, терроризм, владимир путин, никол пашинян