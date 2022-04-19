https://ria.ru/20220419/terrorizm-1784380513.html
Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом
Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом
Россия и Армения подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах, говорится в совместном... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:02
2022-04-19T21:02
2022-04-19T21:08
в мире
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оон
терроризм
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля.Россия и Армения обеспокоены растущей тенденцией использования информтехнологий для вмешательства во внутренние дела государств."Стороны высказали обеспокоенность растущей тенденцией использования современных информационно-коммуникационных технологий для совершения противоправных и вредоносных действий, вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета. Подчеркнули значимость укрепления двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности", - говорится в заявлении.Стороны также подтвердили нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информбезопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в ООН.Армения и Россия приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН для сопряжения позиций, говорится в совместном заявлении Путина и Пашиняна."Лидеры обозначили приверженность развитию инклюзивной, равноправной и представительной международной системы в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, направленной на продвижение мира, демократии и процветания всех народов. Стороны приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН и на других площадках в целях сопряжения позиций России и Армении", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html
https://ria.ru/20220419/energetika-1784377911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, оон, терроризм, владимир путин, никол пашинян
21:02 19.04.2022 (обновлено: 21:08 19.04.2022)
Путин и Пашинян подчеркнули важность усилий в борьбе с терроризмом
Путин и Пашинян подчеркнули важность совместных усилий в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия и Армения подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны подчеркнули востребованность наращивания совместных усилий в противодействии международному терроризму во всех формах и проявлениях, а также усилий в перекрытии источников и каналов финансовой подпитки терроризма, а также связанного с ним экстремизма, противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, а также другим вызовам и угрозам безопасности обоих государств", - говорится в заявлении.
Россия
и Армения
обеспокоены растущей тенденцией использования информтехнологий для вмешательства во внутренние дела государств.
"Стороны высказали обеспокоенность растущей тенденцией использования современных информационно-коммуникационных технологий для совершения противоправных и вредоносных действий, вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета. Подчеркнули значимость укрепления двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности", - говорится в заявлении.
Стороны также подтвердили нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информбезопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в ООН
.
Армения и Россия приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН для сопряжения позиций, говорится в совместном заявлении Путина и Пашиняна.
"Лидеры обозначили приверженность развитию инклюзивной, равноправной и представительной международной системы в соответствии с принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, направленной на продвижение мира, демократии и процветания всех народов. Стороны приложат необходимые усилия к углублению взаимодействия в рамках ООН и на других площадках в целях сопряжения позиций России и Армении", - говорится в заявлении.