Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко

Кириенко: победившая нацизм Россия сделает все, чтобы он снова не поднял голову
В Музее Победы открылся первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила — в правде!".
В Музее Победы открылся первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила — в правде!".
Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В рамках форума проходит выставка "Обыкновенный нацизм".
В рамках форума проходит выставка "Обыкновенный нацизм".
Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".
Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".
Выставка "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".
Выставка "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".
В Музее Победы открылся первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила — в правде!".
Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В рамках форума проходит выставка "Обыкновенный нацизм".
Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".
Выставка "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".