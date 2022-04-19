Рейтинг@Mail.ru
Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/rossiya-1784256612.html
Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко
Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.04.2022
Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко
Россия сделает все, чтобы нацизм не смог "поднять голову" ни в нашей стране, ни еще где-либо в мире, один раз наша страна уже обеспечила победу над нацизмом,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:37
2022-04-19T14:06
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сергей кириенко
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784296102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bd5705bf8026005f09f5bdfcef8f131.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы нацизм не смог "поднять голову" ни в нашей стране, ни еще где-либо в мире, один раз наша страна уже обеспечила победу над нацизмом, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Россия и Советский Союз уже выполняли эту историческую миссию нашего народа. Мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только у нас в России, но и никогда в мире", - сказал Кириенко на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила - в правде!", который проходит в Музее Победы на Поклонной горе.Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, который отмечается 19 апреля.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784296102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc21fc41a31ddde17abeacba7620e91f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей кириенко, ссср
11:37 19.04.2022 (обновлено: 14:06 19.04.2022)
 
Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко

Кириенко: победившая нацизм Россия сделает все, чтобы он снова не поднял голову

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Первый Всероссийский школьный исторический форум Сила – в правде! - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы нацизм не смог "поднять голову" ни в нашей стране, ни еще где-либо в мире, один раз наша страна уже обеспечила победу над нацизмом, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Россия и Советский Союз уже выполняли эту историческую миссию нашего народа. Мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только у нас в России, но и никогда в мире", - сказал Кириенко на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила - в правде!", который проходит в Музее Победы на Поклонной горе.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, который отмечается 19 апреля.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Музее Победы открылся первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила — в правде!".

Посетитель на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
1 из 5

В Музее Победы открылся первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила — в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Участники Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
2 из 5

Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В рамках форума проходит выставка "Обыкновенный нацизм".

Посетительница на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
3 из 5

В рамках форума проходит выставка "Обыкновенный нацизм".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".

Посетительница на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
4 из 5

Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выставка "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".

Посетители на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
5 из 5

Выставка "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 5

В Музее Победы открылся первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила — в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 5

В рамках форума проходит выставка "Обыкновенный нацизм".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 5

Выставка "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей КириенкоСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала