https://ria.ru/20220419/rossiya-1784256612.html

Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко

Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.04.2022

Россия сделает все, чтобы нацизм снова не поднял голову, заявил Кириенко

Россия сделает все, чтобы нацизм не смог "поднять голову" ни в нашей стране, ни еще где-либо в мире, один раз наша страна уже обеспечила победу над нацизмом,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:37

2022-04-19T11:37

2022-04-19T14:06

общество

россия

великая отечественная война (1941-1945)

сергей кириенко

ссср

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы нацизм не смог "поднять голову" ни в нашей стране, ни еще где-либо в мире, один раз наша страна уже обеспечила победу над нацизмом, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Россия и Советский Союз уже выполняли эту историческую миссию нашего народа. Мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только у нас в России, но и никогда в мире", - сказал Кириенко на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила - в правде!", который проходит в Музее Победы на Поклонной горе.Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, который отмечается 19 апреля.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

россия

ссср

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей кириенко, ссср