https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784284030.html

"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России

"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России - РИА Новости, 19.04.2022

"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России

"Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:21

2022-04-19T13:21

2022-04-19T13:21

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале компании.В период проведения акции скидка составит до 50 процентов, отмечается в сообщении.В авиакомпании отметили, что акция распространяется на билеты в период летних отпусков — с 01 июня по 15 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220413/aviabilety-1783371902.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, аэрофлот, авиабилеты, коронавирус covid-19, пассажиры