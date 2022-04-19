https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784284030.html
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России - РИА Новости, 19.04.2022
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России
"Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:21
2022-04-19T13:21
2022-04-19T13:21
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале компании.В период проведения акции скидка составит до 50 процентов, отмечается в сообщении.В авиакомпании отметили, что акция распространяется на билеты в период летних отпусков — с 01 июня по 15 сентября 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, аэрофлот, авиабилеты, коронавирус covid-19, пассажиры
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России
"Аэрофлот" начал распродажу авиабилетов для держателей ваучеров, выданных в пандемию
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале компании.
В период проведения акции скидка составит до 50 процентов, отмечается в сообщении.
В авиакомпании отметили, что акция распространяется на билеты в период летних отпусков — с 01 июня по 15 сентября 2022 года.