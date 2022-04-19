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"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России - РИА Новости, 19.04.2022
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России
"Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:21
2022-04-19T13:21
туризм
новости - туризм
туризм
аэрофлот
авиабилеты
коронавирус covid-19
пассажиры
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале компании.В период проведения акции скидка составит до 50 процентов, отмечается в сообщении.В авиакомпании отметили, что акция распространяется на билеты в период летних отпусков — с 01 июня по 15 сентября 2022 года.
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новости - туризм, туризм, аэрофлот, авиабилеты, коронавирус covid-19, пассажиры
13:21 19.04.2022
 
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России

"Аэрофлот" начал распродажу авиабилетов для держателей ваучеров, выданных в пандемию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проводит распродажу авиабилетов по России для держателей электронных ваучеров, выданных взамен неиспользованной перевозки во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале компании.
В период проведения акции скидка составит до 50 процентов, отмечается в сообщении.
В авиакомпании отметили, что акция распространяется на билеты в период летних отпусков — с 01 июня по 15 сентября 2022 года.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 18:50Туризм
"Аэрофлот" и S7 повысили штрафы за обмен и возврат билетов
 
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