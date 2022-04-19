12:59 19.04.2022 (обновлено: 13:01 19.04.2022)
Житель Петербурга, задавивший насмерть росгвардейца, получил 13 лет колонии
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Петербурга, задавившего насмерть росгвардейца
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Алексея Покрепо, который во время задержания переехал насмерть сотрудника Росгвардии, к 13 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд назначил Покрепо наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима и первого года в тюрьме", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, Покрепо при задержании пытался скрыться и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии, который скончался на месте. В отношении Покрепо было возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Как выяснилось, Покрепо подозревается в совершении 12 эпизодов мошенничества на сумму более 2,8 миллиона рублей.
Как сообщали в СК, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.
Сам Покрепо вину признал и раскаялся. У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей. Суд постановил взыскать с Покрепо в пользу них 5 миллионов рублей.
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