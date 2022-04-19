https://ria.ru/20220419/prigovor-1784281142.html

Житель Петербурга, задавивший насмерть росгвардейца, получил 13 лет колонии

Житель Петербурга, задавивший насмерть росгвардейца, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 19.04.2022

Житель Петербурга, задавивший насмерть росгвардейца, получил 13 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Алексея Покрепо, который во время задержания переехал насмерть сотрудника Росгвардии, к 13 годам... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:59

2022-04-19T12:59

2022-04-19T13:01

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Алексея Покрепо, который во время задержания переехал насмерть сотрудника Росгвардии, к 13 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Суд назначил Покрепо наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима и первого года в тюрьме", - сообщили в пресс-службе.По данным следствия, Покрепо при задержании пытался скрыться и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии, который скончался на месте. В отношении Покрепо было возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Как выяснилось, Покрепо подозревается в совершении 12 эпизодов мошенничества на сумму более 2,8 миллиона рублей.Как сообщали в СК, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.Сам Покрепо вину признал и раскаялся. У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей. Суд постановил взыскать с Покрепо в пользу них 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)