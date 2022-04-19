"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст
Глава "Партии пенсионеров" Бураков призвал дать россиянам выбирать время выхода на пенсию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель центрального совета партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков
Председатель центрального совета партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию.
"Сегодня "Партия пенсионеров" - единственная политическая сила в России, заявляющая о том, что граждане должны получить право самостоятельно определять время выхода на пенсию. Мы считаем, что размер пенсии должен рассчитываться исходя из реального трудового стажа, заслуг перед государством, Отечеством и обществом, а также от состояния здоровья человека. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо вообще ликвидировать", - сообщил председатель партии Владимир Бураков в ходе седьмого съезда партии в Москве.
Также он отметил, что партия выступает против нынешней системы пенсионного обеспечения, "построенной по лекалам примитивной уравниловки".
"Пенсионный фонд - лишнее звено в пенсионной системе. Поэтому мы будем добиваться передачи функции по пенсионному обеспечению от Пенсионного фонда в адрес федерального бюджета", - сообщил Бураков.