https://ria.ru/20220419/pensiya-1784292221.html

"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст

"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст - РИА Новости, 19.04.2022

"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст

"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:44

2022-04-19T13:44

2022-04-19T13:44

общество

россия

партия пенсионеров россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию."Сегодня "Партия пенсионеров" - единственная политическая сила в России, заявляющая о том, что граждане должны получить право самостоятельно определять время выхода на пенсию. Мы считаем, что размер пенсии должен рассчитываться исходя из реального трудового стажа, заслуг перед государством, Отечеством и обществом, а также от состояния здоровья человека. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо вообще ликвидировать", - сообщил председатель партии Владимир Бураков в ходе седьмого съезда партии в Москве.Также он отметил, что партия выступает против нынешней системы пенсионного обеспечения, "построенной по лекалам примитивной уравниловки"."Пенсионный фонд - лишнее звено в пенсионной системе. Поэтому мы будем добиваться передачи функции по пенсионному обеспечению от Пенсионного фонда в адрес федерального бюджета", - сообщил Бураков.

https://ria.ru/20220417/lgoty-1783938586.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, партия пенсионеров россии