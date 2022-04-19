Рейтинг@Mail.ru
"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/pensiya-1784292221.html
"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст
"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст - РИА Новости, 19.04.2022
"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст
"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:44
2022-04-19T13:44
общество
россия
партия пенсионеров россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739029614_0:185:2912:1823_1920x0_80_0_0_e725197988f7981e0f612df0e6e32c5f.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию."Сегодня "Партия пенсионеров" - единственная политическая сила в России, заявляющая о том, что граждане должны получить право самостоятельно определять время выхода на пенсию. Мы считаем, что размер пенсии должен рассчитываться исходя из реального трудового стажа, заслуг перед государством, Отечеством и обществом, а также от состояния здоровья человека. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо вообще ликвидировать", - сообщил председатель партии Владимир Бураков в ходе седьмого съезда партии в Москве.Также он отметил, что партия выступает против нынешней системы пенсионного обеспечения, "построенной по лекалам примитивной уравниловки"."Пенсионный фонд - лишнее звено в пенсионной системе. Поэтому мы будем добиваться передачи функции по пенсионному обеспечению от Пенсионного фонда в адрес федерального бюджета", - сообщил Бураков.
https://ria.ru/20220417/lgoty-1783938586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739029614_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_538b36c30eab0c423200bff2f7a7fc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, партия пенсионеров россии
13:44 19.04.2022
 
"Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст

Глава "Партии пенсионеров" Бураков призвал дать россиянам выбирать время выхода на пенсию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель центрального совета партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков
Председатель центрального совета партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель центрального совета партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Партия пенсионеров" предложила ликвидировать пенсионный возраст и разрешить гражданам самим выбирать время выхода на пенсию.
"Сегодня "Партия пенсионеров" - единственная политическая сила в России, заявляющая о том, что граждане должны получить право самостоятельно определять время выхода на пенсию. Мы считаем, что размер пенсии должен рассчитываться исходя из реального трудового стажа, заслуг перед государством, Отечеством и обществом, а также от состояния здоровья человека. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо вообще ликвидировать", - сообщил председатель партии Владимир Бураков в ходе седьмого съезда партии в Москве.
Также он отметил, что партия выступает против нынешней системы пенсионного обеспечения, "построенной по лекалам примитивной уравниловки".
"Пенсионный фонд - лишнее звено в пенсионной системе. Поэтому мы будем добиваться передачи функции по пенсионному обеспечению от Пенсионного фонда в адрес федерального бюджета", - сообщил Бураков.
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:26
Эксперт рассказал, какие льготы положены людям предпенсионного возраста
 
ОбществоРоссияПартия Пенсионеров России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала