https://ria.ru/20220419/nauka-1784346399.html
Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели
Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели
Финансирования государственного задания на научные цели и само госзадание должны быть скорректированы в условиях санкций, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:23
2022-04-19T17:23
2022-04-19T18:00
наука
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Финансирования государственного задания на научные цели и само госзадание должны быть скорректированы в условиях санкций, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию."В прошлом году, напомню, мы с вами занимались тем, что консолидировали расходы на гражданскую науку. Были довольно серьезные обсуждения, потом были приняты решения. И одна из самых крупных статей, предусмотренных в текущем году, – это финансирование государственного задания на научные цели. В актуальных условиях это финансирование и соответственно само государственное задание требует корректировки", - сказал Медведев.Он отметил, что необходимо оперативно определить приоритеты исследований, направленных на развитие импортозамещения, а также создать технологии для восстановления производственных цепочек, разрушенных санкциями. Также Медведев заявил о необходимости внести коррективы в работу системы высшей школы."Подготовить первоочередные направления по подготовке специалистов, которые обучаются за счет бюджета. Право принимать такие решения должно быть у правительства страны после предварительного рассмотрения и обсуждения на комиссии по научно-технологическому развитию", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220419/tekhnika-1784344546.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука, россия, дмитрий медведев
17:23 19.04.2022 (обновлено: 18:00 19.04.2022)
Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели
Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели и его финансирование
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Финансирования государственного задания на научные цели и само госзадание должны быть скорректированы в условиях санкций, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию.
"В прошлом году, напомню, мы с вами занимались тем, что консолидировали расходы на гражданскую науку. Были довольно серьезные обсуждения, потом были приняты решения. И одна из самых крупных статей, предусмотренных в текущем году, – это финансирование государственного задания на научные цели. В актуальных условиях это финансирование и соответственно само государственное задание требует корректировки", - сказал Медведев.
Он отметил, что необходимо оперативно определить приоритеты исследований, направленных на развитие импортозамещения, а также создать технологии для восстановления производственных цепочек, разрушенных санкциями. Также Медведев заявил о необходимости внести коррективы в работу системы высшей школы.
"Подготовить первоочередные направления по подготовке специалистов, которые обучаются за счет бюджета. Право принимать такие решения должно быть у правительства страны после предварительного рассмотрения и обсуждения на комиссии по научно-технологическому развитию", - сказал Медведев.