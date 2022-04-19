https://ria.ru/20220419/nauka-1784346399.html

Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели

Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели - РИА Новости, 19.04.2022

Медведев призвал скорректировать госзадание на научные цели

Финансирования государственного задания на научные цели и само госзадание должны быть скорректированы в условиях санкций, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:23

2022-04-19T17:23

2022-04-19T18:00

наука

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Финансирования государственного задания на научные цели и само госзадание должны быть скорректированы в условиях санкций, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при РФ по науке и образованию."В прошлом году, напомню, мы с вами занимались тем, что консолидировали расходы на гражданскую науку. Были довольно серьезные обсуждения, потом были приняты решения. И одна из самых крупных статей, предусмотренных в текущем году, – это финансирование государственного задания на научные цели. В актуальных условиях это финансирование и соответственно само государственное задание требует корректировки", - сказал Медведев.Он отметил, что необходимо оперативно определить приоритеты исследований, направленных на развитие импортозамещения, а также создать технологии для восстановления производственных цепочек, разрушенных санкциями. Также Медведев заявил о необходимости внести коррективы в работу системы высшей школы."Подготовить первоочередные направления по подготовке специалистов, которые обучаются за счет бюджета. Право принимать такие решения должно быть у правительства страны после предварительного рассмотрения и обсуждения на комиссии по научно-технологическому развитию", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220419/tekhnika-1784344546.html

россия

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Ольга Фомченкова

наука, россия, дмитрий медведев