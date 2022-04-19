Бывший американский военный напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет

09:16 19.04.2022 (обновлено: 11:20 19.04.2022)
Экс-военный из США напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет
Экс-военный Дуган: сдавшиеся британские наемники несомненно убивали людей в Донбассе
Украинские военные в городе Буча
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, вне сомнения, искали войны и убивали людей, заявил в интервью газете "Известия" бывший морской пехотинец и офицер полиции США Джон Марк Дуган.
"Один из британцев, Эйден, как только его поймали, начал говорить, что не хочет войны, а хочет домой <…> Если он служил несколько лет и все это время убивал людей, то ему придется за это заплатить большую цену", — считает бывший военный.
По его мнению, попытки пойманных наемников строить из себя жертв выглядят смешно и нелепо.
На прошлой неделе двое граждан Великобритании, Шон Пиннер и Эйден Эслин, сдались в плен после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.
По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.