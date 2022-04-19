https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html

Бывший американский военный напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет

Экс-военный из США напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет - РИА Новости, 19.04.2022

Бывший американский военный напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет

Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, вне сомнения, искали войны и убивали людей, заявил в интервью газете "Известия" бывший морской пехотинец и... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:16

2022-04-19T09:16

2022-04-19T11:20

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, вне сомнения, искали войны и убивали людей, заявил в интервью газете "Известия" бывший морской пехотинец и офицер полиции США Джон Марк Дуган.По его мнению, попытки пойманных наемников строить из себя жертв выглядят смешно и нелепо.На прошлой неделе двое граждан Великобритании, Шон Пиннер и Эйден Эслин, сдались в плен после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784149585.html

https://ria.ru/20220418/mariupol-1784077570.html

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россия

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, великобритания, россия, украина, мариуполь, донбасс, борис джонсон, виктор медведчук