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Экс-военный из США напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/naemniki-1784224044.html
Бывший американский военный напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет
Экс-военный из США напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет - РИА Новости, 19.04.2022
Бывший американский военный напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет
Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, вне сомнения, искали войны и убивали людей, заявил в интервью газете "Известия" бывший морской пехотинец и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:16
2022-04-19T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, вне сомнения, искали войны и убивали людей, заявил в интервью газете "Известия" бывший морской пехотинец и офицер полиции США Джон Марк Дуган.По его мнению, попытки пойманных наемников строить из себя жертв выглядят смешно и нелепо.На прошлой неделе двое граждан Великобритании, Шон Пиннер и Эйден Эслин, сдались в плен после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784149585.html
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в мире, сша, великобритания, россия, украина, мариуполь, донбасс, борис джонсон, виктор медведчук
09:16 19.04.2022 (обновлено: 11:20 19.04.2022)
 
Экс-военный из США напомнил иностранным наемникам на Украине, что их ждет

Экс-военный Дуган: сдавшиеся британские наемники несомненно убивали людей в Донбассе

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британские наемники, сдавшиеся в плен в Донбассе, вне сомнения, искали войны и убивали людей, заявил в интервью газете "Известия" бывший морской пехотинец и офицер полиции США Джон Марк Дуган.
"Один из британцев, Эйден, как только его поймали, начал говорить, что не хочет войны, а хочет домой <…> Если он служил несколько лет и все это время убивал людей, то ему придется за это заплатить большую цену", — считает бывший военный.
По его мнению, попытки пойманных наемников строить из себя жертв выглядят смешно и нелепо.
На прошлой неделе двое граждан Великобритании, Шон Пиннер и Эйден Эслин, сдались в плен после неудачной попытки прорыва 36-й бригады ВСУ в Мариуполе. В эфире телеканала "Россия 1" они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в обмене на задержанного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука.
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По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, наемники на Украине не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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