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Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов - РИА Новости, 19.04.2022
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Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов - РИА Новости, 19.04.2022
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов
Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:38
2022-04-19T10:53
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.
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экономика, россия, московская биржа
10:38 19.04.2022 (обновлено: 10:53 19.04.2022)
 
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов

Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов впервые с 25 февраля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.
 
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