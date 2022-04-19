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Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов - РИА Новости, 19.04.2022
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов
Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:38
2022-04-19T10:38
2022-04-19T10:53
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа
10:38 19.04.2022 (обновлено: 10:53 19.04.2022)
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов впервые с 25 февраля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи
.
Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.