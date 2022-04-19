https://ria.ru/20220419/mosbirzha-1784241592.html

Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов

Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов - РИА Новости, 19.04.2022

Индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже 2300 пунктов

Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:38

2022-04-19T10:38

2022-04-19T10:53

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа