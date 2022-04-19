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Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью - РИА Новости, 19.04.2022
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Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью
Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью - РИА Новости, 19.04.2022
Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешним властям республики проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами, он призвал 9 мая... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:26
2022-04-19T13:26
в мире
молдавия
украина
игорь додон
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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешним властям республики проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами, он призвал 9 мая всех принять участие в марше Победы, несмотря на запрет георгиевской ленточки.Парламент Молдавии 14 апреля одобрил в финальном чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Депутаты ввели ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии. Президент Молдавии одобрила закон 19 апреля. Физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов."Госпожа президент Майя Санду, бороться с символами легче, чем бороться с бедностью? Вам не стыдно манипулировать общественным мнением и отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, когда люди едва выживают? 9 Мая - все вместе на Марш Победы", - написал Додон в Telegram-канале, комментируя запрет георгиевской ленты.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
https://ria.ru/20220414/lentochki-1783600336.html
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в мире, молдавия, украина, игорь додон
13:26 19.04.2022
 
Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью

Экс-президент Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что нынешним властям республики проще бороться с символами, чем с бедностью и другими проблемами, он призвал 9 мая всех принять участие в марше Победы, несмотря на запрет георгиевской ленточки.
Парламент Молдавии 14 апреля одобрил в финальном чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Депутаты ввели ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии. Президент Молдавии одобрила закон 19 апреля. Физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
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"Госпожа президент Майя Санду, бороться с символами легче, чем бороться с бедностью? Вам не стыдно манипулировать общественным мнением и отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, когда люди едва выживают? 9 Мая - все вместе на Марш Победы", - написал Додон в Telegram-канале, комментируя запрет георгиевской ленты.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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