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В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука

В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука - РИА Новости, 19.04.2022

В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука

В Кремле видели опубликованное Службой безопасности Украины видеообращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука, никакой реакции в настоящий момент нет, РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:38

2022-04-19T12:38

2022-04-19T13:31

в мире

россия

украина

виктор медведчук

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле видели опубликованное Службой безопасности Украины видеообращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука, никакой реакции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Видели. Никакой реакции в настоящий момент нет". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли реакция РФ на это видеообращение.Накануне СБУ опубликовала видео, на котором задержанный Медведчук просит Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе.

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Виктора Медведчука к президентам Путину и Зеленскому СБ Украины опубликовала видео, на котором Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе. 2022-04-19T12:38 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, виктор медведчук, дмитрий песков, видео