https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784274520.html
В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука
В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука - РИА Новости, 19.04.2022
В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука
В Кремле видели опубликованное Службой безопасности Украины видеообращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука, никакой реакции в настоящий момент нет, РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:38
2022-04-19T12:38
2022-04-19T13:31
в мире
россия
украина
виктор медведчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле видели опубликованное Службой безопасности Украины видеообращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука, никакой реакции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Видели. Никакой реакции в настоящий момент нет". - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли реакция РФ на это видеообращение.Накануне СБУ опубликовала видео, на котором задержанный Медведчук просит Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обращение Виктора Медведчука к президентам Путину и Зеленскому
СБ Украины опубликовала видео, на котором Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе.
2022-04-19T12:38
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, виктор медведчук, дмитрий песков, видео
В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле видели опубликованное Службой безопасности Украины видеообращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука, никакой реакции в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2022-04-19T12:38
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PT0M28S
12:38 19.04.2022 (обновлено: 13:31 19.04.2022)
В Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука
Песков заявил об отсутствии в Кремле реакции на обнародованное СБУ обращение Медведчука