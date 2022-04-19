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Официальный курс доллара снизился до 79,03 рубля
Официальный курс доллара снизился до 79,03 рубля - РИА Новости, 19.04.2022
Официальный курс доллара снизился до 79,03 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 42,42 копейки - до 79,0287 рубля, курс евро - на 46,15 копейки, до 85,9674 рубля,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:20
2022-04-19T17:20
2022-04-19T17:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 42,42 копейки - до 79,0287 рубля, курс евро - на 46,15 копейки, до 85,9674 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара
Официальный курс доллара снизился до 79,03 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 79,03 рубля, евро — до 85,97 рубля