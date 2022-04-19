https://ria.ru/20220419/kurs-1784234530.html

Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля

Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля - РИА Новости, 19.04.2022

Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля

Курс рубля во вторник продолжает расти третью сессию подряд и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:10

2022-04-19T10:10

2022-04-19T10:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Курс рубля во вторник продолжает расти третью сессию подряд и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 45 копеек, до 79,30 рубля, евро - на 27 копеек, до 83,41 рубля, следует из данных торгов.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия