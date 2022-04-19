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Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля - РИА Новости, 19.04.2022
Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля
Курс рубля во вторник продолжает расти третью сессию подряд и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:10
2022-04-19T10:10
2022-04-19T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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курс доллара
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Курс рубля во вторник продолжает расти третью сессию подряд и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 45 копеек, до 79,30 рубля, евро - на 27 копеек, до 83,41 рубля, следует из данных торгов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, курс рубля, курс доллара, россия
10:10 19.04.2022 (обновлено: 10:33 19.04.2022)
Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 79,45 рубля, евро — до 83,54 рубля