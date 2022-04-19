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Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии - РИА Новости, 19.04.2022
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Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии
Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии - РИА Новости, 19.04.2022
Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии
Экс-замглавы Минвостокразвития Александру Крутикову и его соучастникам вменяется необоснованное выделение субсидии в 840 миллионов рублей, которые затем были... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:16
2022-04-19T12:17
происшествия
александр крутиков
россия
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-замглавы Минвостокразвития Александру Крутикову и его соучастникам вменяется необоснованное выделение субсидии в 840 миллионов рублей, которые затем были похищены, сообщает во вторник СК РФ.Помимо них, по делу проходит бывший директор компании "Азия Лес" Александр Пудовкин, задержанный до чиновников. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, он также заключен в СИЗО.По данным следствия, в 2016 и 2018 годах Пудовкин представил в Минвостокразвития подложные документы о создании его компанией "объектов лесопромышленной инфраструктуры", которые в действительности не возводились, после чего получил государственные субсидии на возмещение затрат в 840 миллионов рублей.Крутиков и Павлов же, по мнению следствия, без проверки утвердили заключение о соответствии "Азия Лес" критериям для субсидий, "тем самым обеспечив необоснованное перечисление данной коммерческой фирме бюджетных денежных средств, которые были похищены".
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россия
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происшествия, александр крутиков, россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф)
12:16 19.04.2022 (обновлено: 12:17 19.04.2022)
 
Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии

Экс-замглавы Минвостока Крутикова заподозрили в незаконной субсидии в 840 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей ФилипповБывший заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
Бывший заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Бывший заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-замглавы Минвостокразвития Александру Крутикову и его соучастникам вменяется необоснованное выделение субсидии в 840 миллионов рублей, которые затем были похищены, сообщает во вторник СК РФ.
"Предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) бывшему заместителю министра РФ по развитию Дальнего Востока Александру Крутикову и бывшему начальнику отдела министерства Александру Павлову. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Помимо них, по делу проходит бывший директор компании "Азия Лес" Александр Пудовкин, задержанный до чиновников. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, он также заключен в СИЗО.
По данным следствия, в 2016 и 2018 годах Пудовкин представил в Минвостокразвития подложные документы о создании его компанией "объектов лесопромышленной инфраструктуры", которые в действительности не возводились, после чего получил государственные субсидии на возмещение затрат в 840 миллионов рублей.
Крутиков и Павлов же, по мнению следствия, без проверки утвердили заключение о соответствии "Азия Лес" критериям для субсидий, "тем самым обеспечив необоснованное перечисление данной коммерческой фирме бюджетных денежных средств, которые были похищены".
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 13:30
Задержан бывший министр имущественных отношений Приангарья
 
ПроисшествияАлександр КрутиковРоссияДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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