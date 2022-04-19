https://ria.ru/20220419/krutikov-1784267158.html

Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии

Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии - РИА Новости, 19.04.2022

Экс-замглавы Минвостока заподозрили в незаконной выдаче крупной субсидии

Экс-замглавы Минвостокразвития Александру Крутикову и его соучастникам вменяется необоснованное выделение субсидии в 840 миллионов рублей, которые затем были... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:16

2022-04-19T12:16

2022-04-19T12:17

происшествия

александр крутиков

россия

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-замглавы Минвостокразвития Александру Крутикову и его соучастникам вменяется необоснованное выделение субсидии в 840 миллионов рублей, которые затем были похищены, сообщает во вторник СК РФ.Помимо них, по делу проходит бывший директор компании "Азия Лес" Александр Пудовкин, задержанный до чиновников. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, он также заключен в СИЗО.По данным следствия, в 2016 и 2018 годах Пудовкин представил в Минвостокразвития подложные документы о создании его компанией "объектов лесопромышленной инфраструктуры", которые в действительности не возводились, после чего получил государственные субсидии на возмещение затрат в 840 миллионов рублей.Крутиков и Павлов же, по мнению следствия, без проверки утвердили заключение о соответствии "Азия Лес" критериям для субсидий, "тем самым обеспечив необоснованное перечисление данной коммерческой фирме бюджетных денежных средств, которые были похищены".

https://realty.ria.ru/20220310/irkutsk-1777456893.html

россия

дальний восток

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Ольга Фомченкова

происшествия, александр крутиков, россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф)