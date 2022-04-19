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В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 416 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:16
2022-04-19T11:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 416 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 416, 151 человека госпитализирован за сутки, выздоровело 893, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 754 226 случаев коронавируса, выздоровели 2 561 601 человека, умерли 43 052 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких находятся 100 человек.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
11:16 19.04.2022 (обновлено: 11:24 19.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 416 новых случаев COVID-19, умерло 18 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 416 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 416, 151 человека госпитализирован за сутки, выздоровело 893, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 754 226 случаев коронавируса, выздоровели 2 561 601 человека, умерли 43 052 человека.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких находятся 100 человек.
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