https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784251023.html

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 416 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:16

2022-04-19T11:16

2022-04-19T11:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 416 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 416, 151 человека госпитализирован за сутки, выздоровело 893, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 754 226 случаев коронавируса, выздоровели 2 561 601 человека, умерли 43 052 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких находятся 100 человек.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии