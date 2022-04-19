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Губернатор Севастополя прокомментировал поднятие знамени Победы в Херсоне - РИА Новости, 19.04.2022
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Губернатор Севастополя прокомментировал поднятие знамени Победы в Херсоне
Губернатор Севастополя прокомментировал поднятие знамени Победы в Херсоне - РИА Новости, 19.04.2022
Губернатор Севастополя прокомментировал поднятие знамени Победы в Херсоне
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал гордостью поднятие знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:04
2022-04-19T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
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украина
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал гордостью поднятие знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне."Какая же гордость и радость видеть, как развевается знамя Победы в Херсоне. Сегодня наши парни подняли на Аллее Славы в Херсоне копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага. Когда говорю наши парни – имею в виду именно севастопольцев. Мы регулярно на связи с ними", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, недавно военнослужащие попросили сделать для них большой флаг Победы."Быстро сделали знамя 3 на 5 метров. Передали нашим парням. Именно оно сегодня и было поднято в Херсоне. Настроение у наших воинов отличное. Верим в них, ждем их дома", - подчеркнул губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, херсон, россия, украина, михаил развожаев, севастополь
16:04 19.04.2022
 
Губернатор Севастополя прокомментировал поднятие знамени Победы в Херсоне

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о гордости за поднятие знамени Победы в Херсоне

© Фото : @РаZVожаев/TelegramЗнамя Победы на Аллее Славы в Херсоне
Знамя Победы на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : @РаZVожаев/Telegram
Знамя Победы на Аллее Славы в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал гордостью поднятие знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне.
"Какая же гордость и радость видеть, как развевается знамя Победы в Херсоне. Сегодня наши парни подняли на Аллее Славы в Херсоне копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага. Когда говорю наши парни – имею в виду именно севастопольцев. Мы регулярно на связи с ними", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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По его словам, недавно военнослужащие попросили сделать для них большой флаг Победы.
"Быстро сделали знамя 3 на 5 метров. Передали нашим парням. Именно оно сегодня и было поднято в Херсоне. Настроение у наших воинов отличное. Верим в них, ждем их дома", - подчеркнул губернатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХерсонРоссияУкраинаМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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