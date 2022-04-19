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В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов - РИА Новости, 19.04.2022
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В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов
В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов - РИА Новости, 19.04.2022
В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:50
2022-04-19T12:51
образование - общество
дмитрий песков
история
школа
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.Отвечая на вопрос, какую тогда историю можно преподавать первоклашкам, Песков сообщил, что это должны решать специалисты."Главная это - ( история - ред.) отечества. История у нас богатая. Но в остальном это должны специалисты решать", - сказал он.
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образование - общество, дмитрий песков, история, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
12:50 19.04.2022 (обновлено: 12:51 19.04.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов

Песков: Минпросвещения уполномочено принимать решение об уроках истории в первых классах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники
Первоклассники - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.

"Нет, почему, так же семилетки интересуются абсолютно всем - тем же, что и взрослые. И абсолютно наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле это обоснованным, и не слишком ли это рано для семилетних детей.

Отвечая на вопрос, какую тогда историю можно преподавать первоклашкам, Песков сообщил, что это должны решать специалисты.
"Главная это - ( история - ред.) отечества. История у нас богатая. Но в остальном это должны специалисты решать", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 10:52
Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин
 
Образование - ОбществоДмитрий ПесковисторияШколаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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