https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277840.html

В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов

В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов - РИА Новости, 19.04.2022

В Кремле прокомментировали идею начинать уроки истории с первых классов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:50

2022-04-19T12:50

2022-04-19T12:51

образование - общество

дмитрий песков

история

школа

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/56/1558155676_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b06cdc889583d9352bfe6306d8f52a29.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с 1-х классов отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.Отвечая на вопрос, какую тогда историю можно преподавать первоклашкам, Песков сообщил, что это должны решать специалисты."Главная это - ( история - ред.) отечества. История у нас богатая. Но в остальном это должны специалисты решать", - сказал он.

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784245449.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, дмитрий песков, история, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)