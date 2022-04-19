https://ria.ru/20220419/indiya-1784269123.html
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием - РИА Новости, 19.04.2022
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием
Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:23
2022-04-19T12:23
2022-04-19T12:27
безопасность
россия
индия
сергей лавров
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, чем она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, то, по сути, сотрудничество России по сравнению со всеми другими партнерами Индии беспрецедентно," - отметил министр в интервью телеканалу India Today.
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, индия, сергей лавров
12:23 19.04.2022 (обновлено: 12:27 19.04.2022)
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием
Глава МИД Лавров: Россия может обеспечить Индию любым оружием, которое та захочет