https://ria.ru/20220419/indiya-1784269123.html

Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием

Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием - РИА Новости, 19.04.2022

Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием

Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:23

2022-04-19T12:23

2022-04-19T12:27

безопасность

россия

индия

сергей лавров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, чем она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, то, по сути, сотрудничество России по сравнению со всеми другими партнерами Индии беспрецедентно," - отметил министр в интервью телеканалу India Today.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

россия

индия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, индия, сергей лавров