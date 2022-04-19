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Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием - РИА Новости, 19.04.2022
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Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием - РИА Новости, 19.04.2022
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием
Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:23
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безопасность
россия
индия
сергей лавров
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, чем она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, то, по сути, сотрудничество России по сравнению со всеми другими партнерами Индии беспрецедентно," - отметил министр в интервью телеканалу India Today.
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безопасность, россия, индия, сергей лавров
12:23 19.04.2022 (обновлено: 12:27 19.04.2022)
 
Лавров заявил, что Россия может обеспечить Индию любым оружием

Глава МИД Лавров: Россия может обеспечить Индию любым оружием, которое та захочет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова поставлять Индии любое необходимое ей вооружение и продолжать сотрудничество в сфере ВТС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, чем она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, то, по сути, сотрудничество России по сравнению со всеми другими партнерами Индии беспрецедентно," - отметил министр в интервью телеканалу India Today.
Премьер-министр Индии Нарасимха Рао и президент России Борис Ельцин после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 00:26
Межгосударственные отношения России и Индии
 
БезопасностьРоссияИндияСергей Лавров
 
 
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