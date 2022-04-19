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В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов - РИА Новости, 19.04.2022
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В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов
В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов - РИА Новости, 19.04.2022
В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета проанализируют действие статьи о госизмене в отношении "несистемной оппозиции", продолжающей антироссийскую... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:16
2022-04-19T11:34
совет федерации рф
андрей климов
политика
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета проанализируют действие статьи о госизмене в отношении "несистемной оппозиции", продолжающей антироссийскую деятельность за рубежом, заявил глава комиссии Андрей Климов."Не могу не сказать еще об одном важном направлении работы нашей комиссии, которое будет активно продолжено текущей весной. Речь о поведении так называемой "несистемной оппозиции", а по сути, части антироссийской системы, сформированной при участии проамериканского Запада. Заметная их часть в минувшие несколько лет укрылись на Западе от российского правосудия. Но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую, с нашей точки зрения, признаки государственной измены", - сказал политик в ходе брифинга во вторник."Поскольку государственная измена отнюдь не фигура речи, а конкретная статья Уголовного кодекса РФ под номером 275, то мы с коллегами-сенаторами и нашими экспертами в области права хотим проанализировать практические перспективы должной оценки работы против российского государства сбежавших из него фигурантов вполне конкретных административных и уголовных дел", - добавил он.Климов отметил, что речь в данном случае идет именно о тех гражданах России, которые "оказывали и продолжают оказывать финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранным государствам, международным либо иным иностранным организациям или их представителям в деятельности, очевидно направленной против безопасности России".
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совет федерации рф, андрей климов, политика, россия
11:16 19.04.2022 (обновлено: 11:34 19.04.2022)
 
В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов

Климов: СФ проанализирует действие статьи о госизмене в отношении "несистемной оппозиции"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета проанализируют действие статьи о госизмене в отношении "несистемной оппозиции", продолжающей антироссийскую деятельность за рубежом, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Не могу не сказать еще об одном важном направлении работы нашей комиссии, которое будет активно продолжено текущей весной. Речь о поведении так называемой "несистемной оппозиции", а по сути, части антироссийской системы, сформированной при участии проамериканского Запада. Заметная их часть в минувшие несколько лет укрылись на Западе от российского правосудия. Но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую, с нашей точки зрения, признаки государственной измены", - сказал политик в ходе брифинга во вторник.
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"Поскольку государственная измена отнюдь не фигура речи, а конкретная статья Уголовного кодекса РФ под номером 275, то мы с коллегами-сенаторами и нашими экспертами в области права хотим проанализировать практические перспективы должной оценки работы против российского государства сбежавших из него фигурантов вполне конкретных административных и уголовных дел", - добавил он.
Климов отметил, что речь в данном случае идет именно о тех гражданах России, которые "оказывали и продолжают оказывать финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранным государствам, международным либо иным иностранным организациям или их представителям в деятельности, очевидно направленной против безопасности России".
 
Совет Федерации РФАндрей КлимовПолитикаРоссия
 
 
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