https://ria.ru/20220419/gosizmena-1784251374.html

В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов

В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов - РИА Новости, 19.04.2022

В Совфеде проанализируют действие статьи о госизмене, заявил Климов

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета проанализируют действие статьи о госизмене в отношении "несистемной оппозиции", продолжающей антироссийскую... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:16

2022-04-19T11:16

2022-04-19T11:34

совет федерации рф

андрей климов

политика

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета проанализируют действие статьи о госизмене в отношении "несистемной оппозиции", продолжающей антироссийскую деятельность за рубежом, заявил глава комиссии Андрей Климов."Не могу не сказать еще об одном важном направлении работы нашей комиссии, которое будет активно продолжено текущей весной. Речь о поведении так называемой "несистемной оппозиции", а по сути, части антироссийской системы, сформированной при участии проамериканского Запада. Заметная их часть в минувшие несколько лет укрылись на Западе от российского правосудия. Но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую, с нашей точки зрения, признаки государственной измены", - сказал политик в ходе брифинга во вторник."Поскольку государственная измена отнюдь не фигура речи, а конкретная статья Уголовного кодекса РФ под номером 275, то мы с коллегами-сенаторами и нашими экспертами в области права хотим проанализировать практические перспективы должной оценки работы против российского государства сбежавших из него фигурантов вполне конкретных административных и уголовных дел", - добавил он.Климов отметил, что речь в данном случае идет именно о тех гражданах России, которые "оказывали и продолжают оказывать финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранным государствам, международным либо иным иностранным организациям или их представителям в деятельности, очевидно направленной против безопасности России".

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, андрей климов, политика, россия