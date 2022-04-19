https://ria.ru/20220419/germaniya-1784254959.html

Эксперт: немцам придется мириться с высокими ценами пять-десять лет

Эксперт: немцам придется мириться с высокими ценами пять-десять лет - РИА Новости, 19.04.2022

Эксперт: немцам придется мириться с высокими ценами пять-десять лет

Гражданам ФРГ придется мириться с высокими ценами и инфляцией в следующие 5-10 лет в связи с ситуацией на Украине, причина – высокая зависимость от поставок... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:31

2022-04-19T11:31

2022-04-19T11:36

экономика

германия

россия

украина

санкции

природный газ

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БЕРЛИН, 19 апр – РИА Новости. Гражданам ФРГ придется мириться с высокими ценами и инфляцией в следующие 5-10 лет в связи с ситуацией на Украине, причина – высокая зависимость от поставок сырья и продовольствия из России, которой нужно положить конец, заявил в интервью радиостанции DLF президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер."Это (ситуация на Украине - ред.) будет поддерживать цены и инфляцию на протяжении следующих 5-10 лет, потому что до сих пор у нас была совершенно "слепая" глобализация с точки зрения того, с какой страной шла торговля. Обращали внимание только на стоимость, на возможную эффективность… Мы должны организовать глобализацию более умно, более устойчиво", - сказал эксперт, добавив, что экономика России "в глобальном смысле довольно незначительна", однако "имеет системно важное значение в энергетике, в продовольствии, в сырье", что привело к тому, что Германия "очень зависит от России".По словам эксперта, высокий рост цен, который сегодня наблюдается в ФРГ, связан в основном со спекуляциями на рынке, так как "сейчас газохранилища не пустые и газ продолжает поставляться из России"."Есть страх, например, у нефтеперегонных заводов, которые говорят, что придержат часть запасов, потому что опасаются дефицита в будущем. Эта озабоченность… ведет к повышению цен", - пояснил Фрацшер, добавив, что до тех пор, пока кризис не закончится, "эти опасения сохранятся и будут наносить ущерб экономике".В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.Как следует из ранее опубликованного прогноза, подготовленного ведущими экономическими институтами Германии для министерства экономики, рост ВВП в 2022 году составит только 2,7%. Еще осенью прогноз этой экспертной группы предусматривал рост ВВП в 2022 году на 4,8%. При этом отмечается, что в случае немедленной остановки поставок российского газа экономике Германии грозит "жесткая рецессия". В этом случае, согласно докладу, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9%, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.Россия является для Германии не только крупным экспортером газа и других энергоносителей, но и поставляет важное сырье для немецкой промышленности. Германия и мировой рынок особенно зависят от российского экспорта никеля, палладия и хрома, пояснили ранее РИА Новости в торговом представительстве России в Германии. Эти поставки трудно заменить, что подтверждается исследованием Института немецкой экономики.Результаты исследования, использующего данные Германского сырьевого агентства (DERA) показывают, что 40% импорта никеля в 2019 году поступило в Германию из России. Кроме того, Германия получала более 25% импортируемого палладия из России. Палладий в основном используется при создании автокатализаторов, в химической промышленности и в электротехнике и таким образом является важным фактором производства в ведущих отраслях промышленности Германии. Замена палладия на платину возможна, но является дорогостоящей. Импорт российского хрома в ФРГ превышал 20%, металл используется в производстве нержавеющей стали и применяется в производстве химических веществ и пигментов.По другим видам сырья "также видна зависимость Германии от поставок из России": например, импорт российского кадмия составляет в ФРГ почти 14%, Россия важна для Германии с точки зрения поставок алюминия и фосфатов, заявили в торгпредстве России.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

https://ria.ru/20220419/gaz-1784247241.html

https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, украина, санкции, природный газ