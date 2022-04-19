https://ria.ru/20220419/gaz-1784303550.html

Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 19.04.2022

Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после снижения в начале торгов почти до 950 долларов за тысячу кубометров за три часа выросли до 1050 долларов, следует из данных... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:29

2022-04-19T14:29

2022-04-19T14:29

экономика

европа

природный газ

евросоюз

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе после снижения в начале торгов почти до 950 долларов за тысячу кубометров за три часа выросли до 1050 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 949,2 доллара (на 11,1% ниже расчетной цены понедельника - 1067,8 доллара). Пока это ценовой минимум торгов. Затем котировки перешли к плавному росту - к отметке 1050 долларов. Ценовой максимум составляет 1050,8 доллара (на 1,6% ниже расчетной цены накануне).Цены на газ в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, комментируя РИА Новости такое резкое снижение стоимости фьючерсов на старте торгов, отметил, что волатильность в 10% для цен на газ - "в пределах нормы".Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220419/gaz-1784247241.html

https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html

https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, евросоюз