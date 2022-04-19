Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/gaz-1784303550.html
Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 19.04.2022
Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе после снижения в начале торгов почти до 950 долларов за тысячу кубометров за три часа выросли до 1050 долларов, следует из данных... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:29
2022-04-19T14:29
экономика
европа
природный газ
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782679373_0:0:3279:1844_1920x0_80_0_0_0bc2d303faf1784eb51ad2b060e61091.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе после снижения в начале торгов почти до 950 долларов за тысячу кубометров за три часа выросли до 1050 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 949,2 доллара (на 11,1% ниже расчетной цены понедельника - 1067,8 доллара). Пока это ценовой минимум торгов. Затем котировки перешли к плавному росту - к отметке 1050 долларов. Ценовой максимум составляет 1050,8 доллара (на 1,6% ниже расчетной цены накануне).Цены на газ в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, комментируя РИА Новости такое резкое снижение стоимости фьючерсов на старте торгов, отметил, что волатильность в 10% для цен на газ - "в пределах нормы".Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220419/gaz-1784247241.html
https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html
https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782679373_542:0:2713:1628_1920x0_80_0_0_f8e3741d377a0a9c48b8f9371d8192a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, природный газ, евросоюз
14:29 19.04.2022
 
Цены на газ в Европе выросли до 1050 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе за три часа выросли с 950 до 1050 долларов за тысячу кубометров

© AFP 2022 / Attila KisbenedekРабочие на узле газотранспортной системы Венгрии в Вечеше
Рабочие на узле газотранспортной системы Венгрии в Вечеше - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / Attila Kisbenedek
Рабочие на узле газотранспортной системы Венгрии в Вечеше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе после снижения в начале торгов почти до 950 долларов за тысячу кубометров за три часа выросли до 1050 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 949,2 доллара (на 11,1% ниже расчетной цены понедельника - 1067,8 доллара). Пока это ценовой минимум торгов. Затем котировки перешли к плавному росту - к отметке 1050 долларов. Ценовой максимум составляет 1050,8 доллара (на 1,6% ниже расчетной цены накануне).
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:01
Глава E.ON заявил, что эмбарго на российский газ приведет к расколу ЕС
Цены на газ в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, комментируя РИА Новости такое резкое снижение стоимости фьючерсов на старте торгов, отметил, что волатильность в 10% для цен на газ - "в пределах нормы".
Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 06:14
Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 13:14
Европе предрекли рекордную инфляцию без российского газа
 
ЭкономикаЕвропаПриродный газЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала