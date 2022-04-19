https://ria.ru/20220419/energetika-1784377911.html
Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве
Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:30
2022-04-19T20:30
2022-04-19T20:42
армения
россия
в мире
энергетика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Стороны приветствовали намерение российских экономоператоров создавать в Армении полные и современные циклы производств. Выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, основанных на принципах энергетической безопасности и независимости, бережного отношения к природе и устойчивого развития", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220419/putin-1784376480.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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армения, россия, в мире, энергетика
20:30 19.04.2022 (обновлено: 20:42 19.04.2022)
Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве
Путин и Пашинян выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Стороны приветствовали намерение российских экономоператоров создавать в Армении полные и современные циклы производств. Выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, основанных на принципах энергетической безопасности и независимости, бережного отношения к природе и устойчивого развития", - говорится в сообщении.