https://ria.ru/20220419/energetika-1784377911.html

Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве

Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян выразили заинтересованность в энергетическом сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:30

2022-04-19T20:30

2022-04-19T20:42

армения

россия

в мире

энергетика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Стороны приветствовали намерение российских экономоператоров создавать в Армении полные и современные циклы производств. Выразили заинтересованность в разработке программ развития энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, основанных на принципах энергетической безопасности и независимости, бережного отношения к природе и устойчивого развития", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220419/putin-1784376480.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

армения, россия, в мире, энергетика