https://ria.ru/20220419/donbass-1784332417.html
Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой
Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой - РИА Новости, 19.04.2022
Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:21
2022-04-19T16:21
2022-04-19T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате огня с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) были ранены две женщины по улице Комсомольской в населенном пункте Минеральное Ясиноватского района", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:21 19.04.2022 (обновлено: 16:27 19.04.2022)
Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой
Штаб обороны: две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой