https://ria.ru/20220419/donbass-1784332417.html

Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой

Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой - РИА Новости, 19.04.2022

Две мирные жительницы ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой

Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:21

2022-04-19T16:21

2022-04-19T16:27

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате огня с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) были ранены две женщины по улице Комсомольской в населенном пункте Минеральное Ясиноватского района", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр