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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/donbass-1784227728.html
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 217 мин и снарядов, ранены семь мирных жителей, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:36
2022-04-19T09:36
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в мире
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днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 217 мин и снарядов, ранены семь мирных жителей, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию (калибром) 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале. Под огнем оказались девять населенных пунктов, в том числе Донецк.В результате обстрелов ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке (поселок Землянки), Горловке (поселок Молочный), Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, украина, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
09:36 19.04.2022
 
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ за сутки 29 раз обстреляли ДНР, ранены семь мирных жителей

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 217 мин и снарядов, ранены семь мирных жителей, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию (калибром) 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале. Под огнем оказались девять населенных пунктов, в том числе Донецк.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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В результате обстрелов ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке (поселок Землянки), Горловке (поселок Молочный), Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры, уточнило представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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