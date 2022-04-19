https://ria.ru/20220419/donbass-1784227728.html

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 217 мин и снарядов, ранены семь мирных жителей, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:36

2022-04-19T09:36

2022-04-19T09:36

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ДОНЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 217 мин и снарядов, ранены семь мирных жителей, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию (калибром) 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм, выпустив 217 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале. Под огнем оказались девять населенных пунктов, в том числе Донецк.В результате обстрелов ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке (поселок Землянки), Горловке (поселок Молочный), Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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