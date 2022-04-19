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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 8.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:46

2022-04-19T08:46

2022-04-19T08:49

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел велся со стороны Марьинки.О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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