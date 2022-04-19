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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 8.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:46
2022-04-19T08:46
2022-04-19T08:49
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел велся со стороны Марьинки.О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
08:46 19.04.2022 (обновлено: 08:49 19.04.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм