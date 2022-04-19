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В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий - РИА Новости, 19.04.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220419/belgorod-1784386053.html
В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий
В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий - РИА Новости, 19.04.2022
В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий
Около 1 миллиарда рублей выделят в этом году из бюджета Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова на ремонт бывших общежитий,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:08
2022-04-19T22:08
белгородская область
общество
жилье
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей выделят в этом году из бюджета Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова на ремонт бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, сообщает во вторник правительство региона.Капитальный ремонт общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, проводится по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Из 227 зданий остро нуждаются в реконструкции 58.Как отмечают областные власти, благодаря сэкономленным средствам в этом году в Белгородской области удастся отремонтировать на два бывших общежития больше: изначально речь шла о 24 объектах, теперь в списке их - 26.Многоэтажки планируется отремонтировать в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском районах."Сумма выделенных средств останется прежней – 1 миллиард рублей. Дополнительно средства с собственников жилья собираться не будут. В рамках капитального ремонта бывших общежитий планируется утеплить фасады, отремонтировать места общего пользования", - говорится в сообщении облправительства.Ремонт многоквартирных домов, в прошлом имевших статус общежитий, уже стартовал. Работы на всех объектах будут завершены в срок – до конца года. Как отмечают областные власти, на этом программа не завершится.
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общество, жилье, вячеслав гладков, белгородская область, белгород
22:08 19.04.2022
 
В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий

В Белгородской области выделят около миллиарда рублей на ремонт бывших общежитий

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей выделят в этом году из бюджета Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова на ремонт бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, сообщает во вторник правительство региона.
Капитальный ремонт общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, проводится по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Из 227 зданий остро нуждаются в реконструкции 58.
"Мы приняли решение о капитальном ремонте вообще всех помещений общего пользования в общежитии: не только коридоров и входных групп, но и душевых, туалетов и кухонь. Хочу отдельно отметить, что капитальный ремонт проводится за счет средств областного бюджета и на платежке жителей общежития это никак не отразится", — сказал Гладков.
Как отмечают областные власти, благодаря сэкономленным средствам в этом году в Белгородской области удастся отремонтировать на два бывших общежития больше: изначально речь шла о 24 объектах, теперь в списке их - 26.
Многоэтажки планируется отремонтировать в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском районах.
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"Сумма выделенных средств останется прежней – 1 миллиард рублей. Дополнительно средства с собственников жилья собираться не будут. В рамках капитального ремонта бывших общежитий планируется утеплить фасады, отремонтировать места общего пользования", - говорится в сообщении облправительства.
Ремонт многоквартирных домов, в прошлом имевших статус общежитий, уже стартовал. Работы на всех объектах будут завершены в срок – до конца года. Как отмечают областные власти, на этом программа не завершится.
"Планируется продлить программу не только на 2023 год. Надеюсь, что как минимум в течение пяти лет мы с вами ее будем выполнять. Я уже говорил неоднократно, когда был в общежитиях в Белгороде, в Алексеевке, в Губкине и в Старом Осколе: ситуацию там надо поправлять", – сказал Вячеслав Гладков.
 
Белгородская областьОбществоЖильеВячеслав ГладковБелгородская областьБелгород
 
 
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