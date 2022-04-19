https://ria.ru/20220419/belgorod-1784386053.html

В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий

В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий - РИА Новости, 19.04.2022

В Белгородской области выделят миллиард рублей на ремонт бывших общежитий

Около 1 миллиарда рублей выделят в этом году из бюджета Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова на ремонт бывших общежитий,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:08

2022-04-19T22:08

2022-04-19T22:08

белгородская область

общество

жилье

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей выделят в этом году из бюджета Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова на ремонт бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, сообщает во вторник правительство региона.Капитальный ремонт общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, проводится по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Из 227 зданий остро нуждаются в реконструкции 58.Как отмечают областные власти, благодаря сэкономленным средствам в этом году в Белгородской области удастся отремонтировать на два бывших общежития больше: изначально речь шла о 24 объектах, теперь в списке их - 26.Многоэтажки планируется отремонтировать в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском районах."Сумма выделенных средств останется прежней – 1 миллиард рублей. Дополнительно средства с собственников жилья собираться не будут. В рамках капитального ремонта бывших общежитий планируется утеплить фасады, отремонтировать места общего пользования", - говорится в сообщении облправительства.Ремонт многоквартирных домов, в прошлом имевших статус общежитий, уже стартовал. Работы на всех объектах будут завершены в срок – до конца года. Как отмечают областные власти, на этом программа не завершится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, жилье, вячеслав гладков, белгородская область, белгород