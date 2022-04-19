https://ria.ru/20220419/azovstal-1784231159.html

Специальные группы начали штурм "Азовстали" в Мариуполе

Специальные группы начали штурм "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 19.04.2022

Специальные группы начали штурм "Азовстали" в Мариуполе

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что, по его данным, начался штурм "Азовстали". РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:54

2022-04-19T09:54

2022-04-19T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

мариуполь

россия

эдуард басурин

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что, по его данным, начался штурм "Азовстали".Кроме того, представитель Народной милиции опроверг заявления, что на предприятии сейчас есть гражданские лица.По словам Басурина, украинские военные будут использовать любые фейки, чтобы отсрочить начало штурма.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Минобороны предложило заблокированным на заводе боевикам добровольно сложить оружие, но те отказались.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, мариуполь, россия, эдуард басурин, украина, донецкая народная республика