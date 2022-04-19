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Российский рынок акций ускорил падение
Российский рынок акций ускорил падение - РИА Новости, 19.04.2022
Российский рынок акций ускорил падение
Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:45
2022-04-19T15:45
2022-04-19T15:49
экономика
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россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 15.00 мск падает на 5,34% - до 2216,2 пункта, индекс РТС - на 4,28%, до 886,84 пункта.Сильнее всего снижаются акции Сбербанка (-6,71%), "Лукойла" (-9,33%) и "Роснефти" (-6,33%).Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 89 копеек - до 78,88 рубля, курс евро символически растет - на 7 копеек, до 83,75 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
15:45 19.04.2022 (обновлено: 15:49 19.04.2022)
Российский рынок акций ускорил падение
Рынок акций к 15:00 потерял более пяти процентов по индексу Мосбиржи