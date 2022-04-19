https://ria.ru/20220419/aktsii-1784321373.html

Российский рынок акций ускорил падение

Российский рынок акций ускорил падение - РИА Новости, 19.04.2022

Российский рынок акций ускорил падение

Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:45

2022-04-19T15:45

2022-04-19T15:49

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский рынок акций во вторник днем ускорил падение и теряет уже больше 5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 15.00 мск падает на 5,34% - до 2216,2 пункта, индекс РТС - на 4,28%, до 886,84 пункта.Сильнее всего снижаются акции Сбербанка (-6,71%), "Лукойла" (-9,33%) и "Роснефти" (-6,33%).Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 89 копеек - до 78,88 рубля, курс евро символически растет - на 7 копеек, до 83,75 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара