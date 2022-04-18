Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/zaschita-1784029253.html
СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак
СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 18.04.2022
СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак
Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на источники в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:34
2022-04-18T09:34
технологии
алексей лукацкий
украина
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_92f35f889a7dcaecc7e09ea865062854.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на источники в ведомстве.В марте Минцифры сообщало о фиксации атак на сайты органов власти и заявило об организации работ по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, выяснило издание. Эта идея возникла после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, с которыми они столкнулись с началом военной операции на Украине.В DPI-оборудование, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже заложен функционал защиты от DDoS-атак, рассказал источник издания в компании по информационной безопасности. Однако для него разработано лишь несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование, что пока недостаточно для качественной защиты, добавил он.Технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на действующем DPI-оборудовании возможно, но возникает вопрос о том, получится ли масштабировать такую систему на все каналы связи на территории России, отметил изданию эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, система не справляется с поступлением на сайты от хакеров больших объемов "мусорного" трафика.При этом, по мнению эксперта, часть компаний по-прежнему остается без защиты из-за дорой стоимости. В свою очередь Роскомнадзор мог бы обязать операторов связи фильтровать "мусорный" трафик, однако операторы откажутся предоставлять эту коммерческую услугу бесплатно на национальном уровне, заключил он.
https://ria.ru/20220414/kiberataki-1783536786.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_bdaf8a603c1c578f6a36a7892ea7c0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, алексей лукацкий, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:34 18.04.2022
 
СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак

Forbes: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак

CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC0 / Pexels /
Клавиатура компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на источники в ведомстве.
В марте Минцифры сообщало о фиксации атак на сайты органов власти и заявило об организации работ по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).
Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, выяснило издание. Эта идея возникла после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, с которыми они столкнулись с началом военной операции на Украине.
В DPI-оборудование, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже заложен функционал защиты от DDoS-атак, рассказал источник издания в компании по информационной безопасности. Однако для него разработано лишь несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование, что пока недостаточно для качественной защиты, добавил он.
Технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на действующем DPI-оборудовании возможно, но возникает вопрос о том, получится ли масштабировать такую систему на все каналы связи на территории России, отметил изданию эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, система не справляется с поступлением на сайты от хакеров больших объемов "мусорного" трафика.
При этом, по мнению эксперта, часть компаний по-прежнему остается без защиты из-за дорой стоимости. В свою очередь Роскомнадзор мог бы обязать операторов связи фильтровать "мусорный" трафик, однако операторы откажутся предоставлять эту коммерческую услугу бесплатно на национальном уровне, заключил он.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:09
Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД
 
ТехнологииАлексей ЛукацкийУкраинаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала