https://ria.ru/20220418/zaschita-1784029253.html

СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак

СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 18.04.2022

СМИ: Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на источники в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:34

2022-04-18T09:34

2022-04-18T09:34

технологии

алексей лукацкий

украина

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа, пишет Forbes со ссылкой на источники в ведомстве.В марте Минцифры сообщало о фиксации атак на сайты органов власти и заявило об организации работ по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, выяснило издание. Эта идея возникла после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, с которыми они столкнулись с началом военной операции на Украине.В DPI-оборудование, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, уже заложен функционал защиты от DDoS-атак, рассказал источник издания в компании по информационной безопасности. Однако для него разработано лишь несколько сигнатур (образцов видов атак), на которые должно среагировать оборудование, что пока недостаточно для качественной защиты, добавил он.Технически реализовать защиту от внешних DDoS-атак на действующем DPI-оборудовании возможно, но возникает вопрос о том, получится ли масштабировать такую систему на все каналы связи на территории России, отметил изданию эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, система не справляется с поступлением на сайты от хакеров больших объемов "мусорного" трафика.При этом, по мнению эксперта, часть компаний по-прежнему остается без защиты из-за дорой стоимости. В свою очередь Роскомнадзор мог бы обязать операторов связи фильтровать "мусорный" трафик, однако операторы откажутся предоставлять эту коммерческую услугу бесплатно на национальном уровне, заключил он.

https://ria.ru/20220414/kiberataki-1783536786.html

украина

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, алексей лукацкий, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии