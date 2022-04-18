https://ria.ru/20220418/voyna-1784155441.html

В Курской области перезахоронили останки погибших в годы войны 130 солдат

В Курской области перезахоронили останки погибших в годы войны 130 солдат - РИА Новости, 18.04.2022

В Курской области перезахоронили останки погибших в годы войны 130 солдат

Останки погибших в начале 1943 года 130 красноармейцев перезахоронили возле поселка Горшечное Курской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:17

2022-04-18T17:17

2022-04-18T17:17

курская область

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Останки погибших в начале 1943 года 130 красноармейцев перезахоронили возле поселка Горшечное Курской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Перезахоронение останков советских солдат, погибших при освобождении поселка Горшечное от захватчиков, состоялось 18 апреля.Поисковиками были найдены останки 133 красноармейцев, установлены имена четверых."Останки троих солдат забрали родственники. 130 упокоились сегодня недалеко от центра поселка. Церемония прошла на территории Свято-Никольского храма на воинском мемориале, расположенном в поселке Горшечное Горшеченского района Курской области. Бойцов проводили с воинскими почестями", - отмечается в сообщении.

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курская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

курская область, великая отечественная война (1941-1945), общество