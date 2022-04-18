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Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях - РИА Новости, 18.04.2022
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:19
2022-04-18T15:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров."Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран - надёжных деловых партнёров", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Президент отметил, что в новых условиях российская экономика должна продвигаться гораздо более высокими темпами.
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экономика, россия, владимир путин
15:19 18.04.2022 (обновлено: 15:36 18.04.2022)
 
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях

Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях и нацвалютах стран-партнеров

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров.
"Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран - надёжных деловых партнёров", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Президент отметил, что в новых условиях российская экономика должна продвигаться гораздо более высокими темпами.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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