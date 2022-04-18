https://ria.ru/20220418/valyuta-1784122904.html

Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях

Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях - РИА Новости, 18.04.2022

Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:19

2022-04-18T15:19

2022-04-18T15:36

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров."Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран - надёжных деловых партнёров", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Президент отметил, что в новых условиях российская экономика должна продвигаться гораздо более высокими темпами.

https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин