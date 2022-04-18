https://ria.ru/20220418/valyuta-1784122904.html
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях - РИА Новости, 18.04.2022
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:19
2022-04-18T15:19
2022-04-18T15:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров."Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран - надёжных деловых партнёров", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Президент отметил, что в новых условиях российская экономика должна продвигаться гораздо более высокими темпами.
https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
15:19 18.04.2022 (обновлено: 15:36 18.04.2022)
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях
Путин призвал ускорить переход во внешней торговле в рублях и нацвалютах стран-партнеров