https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784154419.html
Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве
Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве - РИА Новости, 18.04.2022
Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве
Мужчина, предположительно убивший супругу и ребенка на западе Москвы, в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:10
2022-04-18T17:10
2022-04-18T17:37
происшествия
москва
газпромбанк
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно убивший супругу и ребенка на западе Москвы, в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно приоритетной версии следствия, глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек
Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве.
2022-04-18T17:10
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, газпромбанк, видео
Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно убивший супругу и ребенка на западе Москвы, в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2022-04-18T17:10
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PT0M22S
17:10 18.04.2022 (обновлено: 17:37 18.04.2022)
Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве
В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева и его родственников