https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784154419.html

Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве

Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве - РИА Новости, 18.04.2022

Источник сообщил подробности тройного убийства в Москве

Мужчина, предположительно убивший супругу и ребенка на западе Москвы, в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:10

2022-04-18T17:10

2022-04-18T17:37

происшествия

москва

газпромбанк

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, предположительно убивший супругу и ребенка на западе Москвы, в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве. Согласно приоритетной версии следствия, глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве. 2022-04-18T17:10 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, газпромбанк, видео