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В Турции автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784033401.html
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
В Турции автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2022
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
Автобус попал в ДТП в Анталье, он перевозил группу туристов из Великобритании, среди пострадавших нет российских туристов, сообщил РИА Новости атташе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:06
2022-04-18T10:11
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Анталье, он перевозил группу туристов из Великобритании, среди пострадавших нет российских туристов, сообщил РИА Новости атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрий Кошкин.Ряд турецких СМИ сообщили в понедельник о ДТП с автобусом в Анталье, по их данным, пострадали не менее 10 человек."По данным местных властей, автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет", - сообщил собеседник агентства.
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анталья (провинция)
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анталья (провинция), новости - туризм, турция, великобритания
10:06 18.04.2022 (обновлено: 10:11 18.04.2022)
 
В Турции автобус с туристами попал в ДТП

Атташе генконсульства Кошкин: в попавшем в ДТП в Анталье автобусе были британские туристы

© Depositphotos / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Анталье, он перевозил группу туристов из Великобритании, среди пострадавших нет российских туристов, сообщил РИА Новости атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрий Кошкин.
Ряд турецких СМИ сообщили в понедельник о ДТП с автобусом в Анталье, по их данным, пострадали не менее 10 человек.
"По данным местных властей, автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет", - сообщил собеседник агентства.
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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