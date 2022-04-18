https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784033401.html
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
В Турции автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2022
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
Автобус попал в ДТП в Анталье, он перевозил группу туристов из Великобритании, среди пострадавших нет российских туристов, сообщил РИА Новости атташе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:06
2022-04-18T10:06
2022-04-18T10:11
туризм
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Автобус попал в ДТП в Анталье, он перевозил группу туристов из Великобритании, среди пострадавших нет российских туристов, сообщил РИА Новости атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрий Кошкин.Ряд турецких СМИ сообщили в понедельник о ДТП с автобусом в Анталье, по их данным, пострадали не менее 10 человек."По данным местных властей, автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210625/puteshestviya-1738659710.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), новости - туризм, турция, великобритания
10:06 18.04.2022 (обновлено: 10:11 18.04.2022)
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
Атташе генконсульства Кошкин: в попавшем в ДТП в Анталье автобусе были британские туристы