09:36 18.04.2022 (обновлено: 14:26 18.04.2022)
На Урале нашли пропавшую группу туристов
Свердловские спасатели нашли пропавшую на сплаве группу туристов, все живы
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время работы по спасению туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области
Сотрудники МЧС во время работы по спасению туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС.
Группа из восьми человек, среди которых было двое детей, сплавлялась по рекам Большой Шишим и Чусовая и в назначенное время не вышла к месту сбора. В поисках участвовали полицейские, спасатели и специалисты местного спортклуба "Кедр".
"Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы", — рассказали в МЧС.
По информации ведомства, группа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута. Здоровью туристов ничего не угрожает.
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