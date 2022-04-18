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На Урале нашли пропавшую группу туристов - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
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На Урале нашли пропавшую группу туристов
На Урале нашли пропавшую группу туристов - РИА Новости, 18.04.2022
На Урале нашли пропавшую группу туристов
Спасатели нашли туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:36
2022-04-18T14:26
происшествия
свердловская область
туризм
туристы
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС.Группа из восьми человек, среди которых было двое детей, сплавлялась по рекам Большой Шишим и Чусовая и в назначенное время не вышла к месту сбора. В поисках участвовали полицейские, спасатели и специалисты местного спортклуба "Кедр"."Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы", — рассказали в МЧС.По информации ведомства, группа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута. Здоровью туристов ничего не угрожает.
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происшествия, свердловская область, туристы, новости - туризм
09:36 18.04.2022 (обновлено: 14:26 18.04.2022)
 
На Урале нашли пропавшую группу туристов

Свердловские спасатели нашли пропавшую на сплаве группу туристов, все живы

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время работы по спасению туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области
Сотрудники МЧС во время работы по спасению туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС во время работы по спасению туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС.
Группа из восьми человек, среди которых было двое детей, сплавлялась по рекам Большой Шишим и Чусовая и в назначенное время не вышла к месту сбора. В поисках участвовали полицейские, спасатели и специалисты местного спортклуба "Кедр".
"Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы", — рассказали в МЧС.
По информации ведомства, группа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута. Здоровью туристов ничего не угрожает.
Спасатели - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа 2021, 09:38Туризм
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
 
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