https://ria.ru/20220418/turisty-1784029703.html

На Урале нашли пропавшую группу туристов

На Урале нашли пропавшую группу туристов - РИА Новости, 18.04.2022

На Урале нашли пропавшую группу туристов

Спасатели нашли туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:36

2022-04-18T09:36

2022-04-18T14:26

происшествия

свердловская область

туризм

туристы

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, пропавших во время сплава в Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС.Группа из восьми человек, среди которых было двое детей, сплавлялась по рекам Большой Шишим и Чусовая и в назначенное время не вышла к месту сбора. В поисках участвовали полицейские, спасатели и специалисты местного спортклуба "Кедр"."Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы", — рассказали в МЧС.По информации ведомства, группа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута. Здоровью туристов ничего не угрожает.

https://ria.ru/20210825/turisty-1747140355.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, туристы, новости - туризм