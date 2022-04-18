https://ria.ru/20220418/turisty-1784023767.html

На Урале пропала группа туристов

На Урале пропала группа туристов - РИА Новости, 18.04.2022

На Урале пропала группа туристов

Группа туристов из восьми человек пропала во время сплава в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:48

2022-04-18T08:48

2022-04-18T11:04

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Группа туристов из восьми человек пропала во время сплава в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.Туристы сплавлялись по рекам Большой Шишим и Чусовая. Минувшей ночью экстренные службы получили сообщение, что в назначенное время группа не вышла к месту, где их ждал автомобиль."К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было <…> Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы", — говорится в релизе.В МЧС отметили, что туристы не зарегистрировалась, поэтому их пропажу обнаружили с задержкой. Поиски осложняет отсутствие точных данных о маршруте. Всего в операции участвуют 22 человека и 10 единиц спецтехники.Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, накануне утром группа на шести лодках отправилась на сплав из деревни Починок Новоуральского городского округа. К вечеру туристы должны были добраться до поселка Прогресс неподалеку от Первоуральска, но туда они не прибыли."По предварительным данным, в лодках могли быть мужчина по имени Михаил, 1967 года рождения, из деревни Малое Сидельниково, мужчина по имени Юрий, 1981 года рождения, из Челябинска, а также двое детей – мальчик <…> 2016 года рождения и девочка <…> 2018 года рождения. Личности еще четверых граждан органы внутренних дел устанавливают", — сказал Горелых.Он добавил, что в поисках участвуют не только полицейские и спасатели, но и специалисты местного спортклуба "Кедр".

https://ria.ru/20211229/gory-1766001514.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм