https://ria.ru/20220418/tsentrobank-1784072297.html

Профильный комитет Госдумы одобрил назначение Набиуллиной главой ЦБ

Профильный комитет Госдумы одобрил назначение Набиуллиной главой ЦБ - РИА Новости, 18.04.2022

Профильный комитет Госдумы одобрил назначение Набиуллиной главой ЦБ

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме продлить полномочия председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 июня на третий срок. На... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:41

2022-04-18T12:41

2022-04-18T12:43

политика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме продлить полномочия председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 июня на третий срок. На рассмотрение Думы вопрос будет вынесен 21 апреля.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку изменился закон о ЦБ. Таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, который начнется с 24 июня.По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ. При этом регламент Госдумы предусматривает, что до рассмотрения на пленарном заседании кандидатура обсуждается на заседании комитета по финансовому рынку.После этого комитет вносит проект постановления Госдумы по этому вопросу на рассмотрение палаты. Председатель ЦБ считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. При этом способ голосования определяется Госдумой в ходе обсуждения кандидатуры. В случае отклонения этой кандидатуры президент РФ в течение двух недель вносит новую, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз.

https://ria.ru/20220318/tsentrobank-1778816793.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, эльвира набиуллина