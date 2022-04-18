https://ria.ru/20220418/soveschanie-1784073073.html

Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам

Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам - РИА Новости, 18.04.2022

Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд международных телефонных разговоров и совещание по социально-экономическим вопросам, сообщил его... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:43

2022-04-18T12:43

2022-04-18T12:43

политика

михаил мишустин

антон вайно

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд международных телефонных разговоров и совещание по социально-экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В начале второй половины дня у президента ряд международных телефонных разговоров, мы будем вас информировать по мере поступления информации", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после 15.00 глава государства проведет совещание по социально-экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи. Участие в нем примут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава администрации Кремля Антон Вайно, вице-премьер РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Президент продолжает работу по направлениям экономики, в целом вопросы макроэкономические, микроэкономические, ну и, конечно, в первую очередь, вопросы социального обеспечения граждан страны", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784048836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, михаил мишустин, антон вайно, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, владимир путин, дмитрий песков