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Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам
Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам - РИА Новости, 18.04.2022
Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд международных телефонных разговоров и совещание по социально-экономическим вопросам, сообщил его... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:43
2022-04-18T12:43
политика
михаил мишустин
антон вайно
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд международных телефонных разговоров и совещание по социально-экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В начале второй половины дня у президента ряд международных телефонных разговоров, мы будем вас информировать по мере поступления информации", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после 15.00 глава государства проведет совещание по социально-экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи. Участие в нем примут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава администрации Кремля Антон Вайно, вице-премьер РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Президент продолжает работу по направлениям экономики, в целом вопросы макроэкономические, микроэкономические, ну и, конечно, в первую очередь, вопросы социального обеспечения граждан страны", - уточнил Песков.
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политика, михаил мишустин, антон вайно, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, владимир путин, дмитрий песков
12:43 18.04.2022
 
Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам

Президент Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ряд международных телефонных разговоров и совещание по социально-экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В начале второй половины дня у президента ряд международных телефонных разговоров, мы будем вас информировать по мере поступления информации", - сказал Песков журналистам.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений
Он добавил, что после 15.00 глава государства проведет совещание по социально-экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи. Участие в нем примут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава администрации Кремля Антон Вайно, вице-премьер РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Президент продолжает работу по направлениям экономики, в целом вопросы макроэкономические, микроэкономические, ну и, конечно, в первую очередь, вопросы социального обеспечения граждан страны", - уточнил Песков.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин
 
ПолитикаМихаил МишустинАнтон ВайноАндрей БелоусовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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