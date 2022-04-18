https://ria.ru/20220418/shlosberg-1784145418.html

Политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России

Политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 18.04.2022

Политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России

Председатель псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг и его жена Жанна оштрафованы суммарно на 62 тысяч рублей по статье о дискредитации действий ВС... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:38

2022-04-18T16:38

2022-04-18T16:38

происшествия

лев шлосберг

россия

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Председатель псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг и его жена Жанна оштрафованы суммарно на 62 тысяч рублей по статье о дискредитации действий ВС РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона."Псковский городской суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафов: Льву Шлосбергу -в размере 32 тысячи рублей, а Жанне Шлосберг – 30 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.Согласно протоколам, Шлосберги, будучи несогласными с проведением спецоперации на Украине, разместили на своих страницах в соцсети "Вконтакте" информацию, направленную на дискредитацию российской армии.Как сообщил Шлосберг, это первые два решения судов по новой статье 20.3.3 КОАП РФ в Псковской области. "Мы имеем право их обжаловать, что и будет сделано", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220329/royzman-1780681121.html

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россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, лев шлосберг, россия, псковская область