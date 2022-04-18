https://ria.ru/20220418/sberbank-1784022744.html
В Сбербанке заявили о беспрецедентном уровне мошенничества с картами
В Сбербанке заявили о беспрецедентном уровне мошенничества с картами - РИА Новости, 18.04.2022
В Сбербанке заявили о беспрецедентном уровне мошенничества с картами
Объем мошенничества с банковскими картами в 2021 году превысил исторический максимум, только Сбербанк по итогам прошлого года предотвратил его на сумму более... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T08:27
2022-04-18T08:27
2022-04-18T11:54
технологии
сбер
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем мошенничества с банковскими картами в 2021 году превысил исторический максимум, только Сбербанк по итогам прошлого года предотвратил его на сумму более 112 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Инфраструктура и системы банка надежно защищены несколькими уровнями защиты. Мошенники понимают это, и поэтому атаки осуществляются на самих людей. Человеческий фактор всегда есть и остается самым слабым звеном. В 2021 году объем фрода в стране превысил максимум за всю историю наблюдений: только "Сбер" предотвратил мошенничества на сумму более 112 миллиардов рублей", - прокомментировал Кузнецов.Он добавил, что 99% мошеннических операций предотвращаются в режиме онлайн. При этом антифрод-система банка обеспечивает онлайн-взаимодействие с крупнейшими операторами сотовой связи страны, что позволяет идентифицировать мошеннические звонки в момент проведения операции клиентом.По данным Банка России, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей против 9,7 миллиарда рублей годом ранее.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, сбер, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии
08:27 18.04.2022 (обновлено: 11:54 18.04.2022)
В Сбербанке заявили о беспрецедентном уровне мошенничества с картами
Кузнецов: Сбербанк в 2021 году предотвратил мошенничество на 112 миллиардов рублей