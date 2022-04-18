https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784122050.html

Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин

Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин - РИА Новости, 18.04.2022

Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин

Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему, стратегия экономического блицкрига не удалась, заявил Владимир Путин на совещании... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:15

2022-04-18T15:15

2022-04-18T16:57

экономика

россия

санкции

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему, стратегия экономического блицкрига не удалась, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Президент констатировал, что санкции в итоге привели к росту цен и безработицы, ухудшению экономической ситуации в США и Европе.В свою очередь, российский розничный рынок после недолгого ажиотажа стабилизировался, запасы в розничных сетях восстанавливаются, отметил Путин.Он подчеркнул, что власти приняли правильное решение, отказавшись от ручного регулирования рынка и предоставив бизнесу свободу в поиске наиболее подходящих решений.В то же время в России ускорилась инфляция, продолжил президент.По его словам, ключевое условие для обеспечения реального роста доходов — это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, владимир путин