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Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин - РИА Новости, 18.04.2022
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Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин
Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин - РИА Новости, 18.04.2022
Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин
Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему, стратегия экономического блицкрига не удалась, заявил Владимир Путин на совещании... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:15
2022-04-18T16:57
экономика
россия
санкции
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему, стратегия экономического блицкрига не удалась, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Президент констатировал, что санкции в итоге привели к росту цен и безработицы, ухудшению экономической ситуации в США и Европе.В свою очередь, российский розничный рынок после недолгого ажиотажа стабилизировался, запасы в розничных сетях восстанавливаются, отметил Путин.Он подчеркнул, что власти приняли правильное решение, отказавшись от ручного регулирования рынка и предоставив бизнесу свободу в поиске наиболее подходящих решений.В то же время в России ускорилась инфляция, продолжил президент.По его словам, ключевое условие для обеспечения реального роста доходов — это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.
https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html
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экономика, россия, санкции, владимир путин
15:15 18.04.2022 (обновлено: 16:57 18.04.2022)
 
Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин

Путин: Россия выдержала беспрецедентное давление из-за санкций со стороны Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему, стратегия экономического блицкрига не удалась, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин
Президент констатировал, что санкции в итоге привели к росту цен и безработицы, ухудшению экономической ситуации в США и Европе.
В свою очередь, российский розничный рынок после недолгого ажиотажа стабилизировался, запасы в розничных сетях восстанавливаются, отметил Путин.
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Он подчеркнул, что власти приняли правильное решение, отказавшись от ручного регулирования рынка и предоставив бизнесу свободу в поиске наиболее подходящих решений.
В то же время в России ускорилась инфляция, продолжил президент.

"За последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4 процента, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все: это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной", — отметил глава государства.

По его словам, ключевое условие для обеспечения реального роста доходов — это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.
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