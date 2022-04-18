15:15 18.04.2022 (обновлено: 16:57 18.04.2022)
Запад не смог реализовать стратегию экономического блицкрига, заявил Путин
Путин: Россия выдержала беспрецедентное давление из-за санкций со стороны Запада
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западу не удалось при помощи санкций обрушить российскую финансовую систему, стратегия экономического блицкрига не удалась, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась".
В свою очередь, российский розничный рынок после недолгого ажиотажа стабилизировался, запасы в розничных сетях восстанавливаются, отметил Путин.
Он подчеркнул, что власти приняли правильное решение, отказавшись от ручного регулирования рынка и предоставив бизнесу свободу в поиске наиболее подходящих решений.
В то же время в России ускорилась инфляция, продолжил президент.
"За последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4 процента, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все: это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной", — отметил глава государства.
По его словам, ключевое условие для обеспечения реального роста доходов — это создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Так, ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой.