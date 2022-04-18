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Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России - РИА Новости, 18.04.2022
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Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России
Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России - РИА Новости, 18.04.2022
Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России
Президент Швейцарии, одновременно возглавляющий Федеральный департамент иностранных дел Иньяцио Кассис и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:48
2022-04-18T14:48
сергей лавров
россия
япония
швейцария
владимир путин
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии, одновременно возглавляющий Федеральный департамент иностранных дел Иньяцио Кассис и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились усилить санкции против России, сообщил телеканал NHK.Кассис находится в Японии со своим первым визитом. В приветственном слове Кисида отметил, что действия России, "расшатывают международный порядок не только в Европе, но и в Азии"."Не было времени, когда так требовалось бы единство мирового сообщества. Мы хотели бы действовать в тесном сотрудничестве со Швейцарией", - сказал премьер Японии.Президент Швейцарии поддержал это мнение и выразил готовность оказывать помощь Украине. Стороны договорились продолжать и далее придерживаться сильных санкций против России.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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сергей лавров, россия, япония, швейцария, владимир путин, в мире, фумио кисида
14:48 18.04.2022
 
Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России

Лидеры Японии и Швейцарии Кисида и Кассис договорились усилить санкции против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии, одновременно возглавляющий Федеральный департамент иностранных дел Иньяцио Кассис и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились усилить санкции против России, сообщил телеканал NHK.
Кассис находится в Японии со своим первым визитом. В приветственном слове Кисида отметил, что действия России, "расшатывают международный порядок не только в Европе, но и в Азии".
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:10
СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии
"Не было времени, когда так требовалось бы единство мирового сообщества. Мы хотели бы действовать в тесном сотрудничестве со Швейцарией", - сказал премьер Японии.
Президент Швейцарии поддержал это мнение и выразил готовность оказывать помощь Украине. Стороны договорились продолжать и далее придерживаться сильных санкций против России.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
07:18
В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций
 
Сергей ЛавровРоссияЯпонияШвейцарияВладимир ПутинВ миреФумио Кисида
 
 
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