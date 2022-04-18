https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784111354.html

Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России

Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России - РИА Новости, 18.04.2022

Лидеры Японии и Швейцарии договорились усилить санкции против России

Президент Швейцарии, одновременно возглавляющий Федеральный департамент иностранных дел Иньяцио Кассис и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:48

2022-04-18T14:48

2022-04-18T14:48

сергей лавров

россия

япония

швейцария

владимир путин

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии, одновременно возглавляющий Федеральный департамент иностранных дел Иньяцио Кассис и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились усилить санкции против России, сообщил телеканал NHK.Кассис находится в Японии со своим первым визитом. В приветственном слове Кисида отметил, что действия России, "расшатывают международный порядок не только в Европе, но и в Азии"."Не было времени, когда так требовалось бы единство мирового сообщества. Мы хотели бы действовать в тесном сотрудничестве со Швейцарией", - сказал премьер Японии.Президент Швейцарии поддержал это мнение и выразил готовность оказывать помощь Украине. Стороны договорились продолжать и далее придерживаться сильных санкций против России.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220418/zhile-1784033912.html

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784019578.html

россия

япония

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, россия, япония, швейцария, владимир путин, в мире, фумио кисида