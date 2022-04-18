Трое мирных жителей пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК: трое гражданских пострадали при обстрелах территории республики со стороны ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Еще трое мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате сегодняшних обстрелов ранены еще трое мирных жителей: населенный пункт Горловка: мужчина 1969 года рождения; населенный пункт Ясиноватая: женщина 1966 года рождения; населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что всего 18 апреля от обстрелов со стороны украинских войск пострадали семь мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
17 апреля, 08:00Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы