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Трое мирных жителей пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/raneniya-1784201268.html
Трое мирных жителей пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ
Трое мирных жителей пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022
Трое мирных жителей пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ
Еще трое мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T22:51
2022-04-18T22:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Еще трое мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате сегодняшних обстрелов ранены еще трое мирных жителей: населенный пункт Горловка: мужчина 1969 года рождения; населенный пункт Ясиноватая: женщина 1966 года рождения; населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего 18 апреля от обстрелов со стороны украинских войск пострадали семь мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
22:51 18.04.2022
 
Трое мирных жителей пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ

ДНР в СЦКК: трое гражданских пострадали при обстрелах территории республики со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Еще трое мирных жителей пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате сегодняшних обстрелов ранены еще трое мирных жителей: населенный пункт Горловка: мужчина 1969 года рождения; населенный пункт Ясиноватая: женщина 1966 года рождения; населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Выбитые оконные рамы жилого дома в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 20:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Так поступает только ИГ*". Американский журналист поразился зверствам ВСУ
Отмечается, что всего 18 апреля от обстрелов со стороны украинских войск пострадали семь мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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