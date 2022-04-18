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В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков - РИА Новости, 18.04.2022
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В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков - РИА Новости, 18.04.2022
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков
Мошенникам для звонков достаточно имени жертвы и номера телефона, однако больший набор данных дает больше шансов на успешную атаку, поэтому сейчас они собирают... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:35
2022-04-18T11:55
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенникам для звонков достаточно имени жертвы и номера телефона, однако больший набор данных дает больше шансов на успешную атаку, поэтому сейчас они собирают сразу несколько баз и обогащают их, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Базы данных мошенники покупают в даркнете, причем по доступным ценам. Например, база данных сотовых операторов на теневом рынке сегодня стоит всего 20 тысяч рублей, рассказал он."Поэтому мошенники собирают несколько баз, обогащают их своими данными и потом распространяют супербазы со всеми данными", - отметил зампред правления Сбербанка.Так, например, слитую базу сервиса по доставке готовой еды обогатили геолокацией и сделали удобный поиск - в базе, по разным оценкам, от 5 до 30 миллионов данных о пользователях.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова &gt;&gt;
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технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия
10:35 18.04.2022 (обновлено: 11:55 18.04.2022)
 
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенникам для звонков достаточно ФИО и телефона

Девушка держит смартфон в руках
Девушка держит смартфон в руках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенникам для звонков достаточно имени жертвы и номера телефона, однако больший набор данных дает больше шансов на успешную атаку, поэтому сейчас они собирают сразу несколько баз и обогащают их, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мошенникам для звонков достаточно ФИО и номера телефона, и чем больший набор данных имеется в их распоряжении, тем больше шансов, что атака будет успешной", - заявил Кузнецов.
Базы данных мошенники покупают в даркнете, причем по доступным ценам. Например, база данных сотовых операторов на теневом рынке сегодня стоит всего 20 тысяч рублей, рассказал он.
"Поэтому мошенники собирают несколько баз, обогащают их своими данными и потом распространяют супербазы со всеми данными", - отметил зампред правления Сбербанка.
Так, например, слитую базу сервиса по доставке готовой еды обогатили геолокацией и сделали удобный поиск - в базе, по разным оценкам, от 5 до 30 миллионов данных о пользователях.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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В Сбербанке заявили о беспрецедентном уровне мошенничества с картами
 
ТехнологииСбербанк РоссииСтанислав КузнецовРоссия
 
 
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