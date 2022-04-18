https://ria.ru/20220418/moshenniki-1784040036.html
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков - РИА Новости, 18.04.2022
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков
Мошенникам для звонков достаточно имени жертвы и номера телефона, однако больший набор данных дает больше шансов на успешную атаку, поэтому сейчас они собирают... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:35
2022-04-18T10:35
2022-04-18T11:55
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мошенникам для звонков достаточно имени жертвы и номера телефона, однако больший набор данных дает больше шансов на успешную атаку, поэтому сейчас они собирают сразу несколько баз и обогащают их, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Базы данных мошенники покупают в даркнете, причем по доступным ценам. Например, база данных сотовых операторов на теневом рынке сегодня стоит всего 20 тысяч рублей, рассказал он."Поэтому мошенники собирают несколько баз, обогащают их своими данными и потом распространяют супербазы со всеми данными", - отметил зампред правления Сбербанка.Так, например, слитую базу сервиса по доставке готовой еды обогатили геолокацией и сделали удобный поиск - в базе, по разным оценкам, от 5 до 30 миллионов данных о пользователях.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
https://ria.ru/20220418/sberbank-1784022744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия
10:35 18.04.2022 (обновлено: 11:55 18.04.2022)
В Сбербанке рассказали, какие данные используют мошенники для звонков
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенникам для звонков достаточно ФИО и телефона