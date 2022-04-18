https://ria.ru/20220418/minkultury-1784103960.html

Депутат Госдумы предложила проверять перформансы на провокации

Депутат Госдумы предложила проверять перформансы на провокации - РИА Новости, 18.04.2022

Депутат Госдумы предложила проверять перформансы на провокации

В период проведения спецоперации РФ на Украине и в условиях информационной войны необходимо создать институт общественных художественных советов для проверки... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:25

2022-04-18T14:25

2022-04-18T14:39

общество

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

украина

донбасс

ольга любимова

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В период проведения спецоперации РФ на Украине и в условиях информационной войны необходимо создать институт общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания, с таким запросом к Минкультуры обратилась член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.Как отмечается в обращении (есть в распоряжении РИА Новости) на имя министра культуры Ольги Любимовой, "в период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации"."Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру – институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов", - отмечено в запросе.Так депутат обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика "Большая Мать", представленную на ярмарке "Арт-Москва". По словам парламентария, работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!".Кроме того, Лантратова отметила, что получает большое количество обращений граждан о мюзикле "Шахматы", "в постановке которого высказывается неуважение к нашей стране". Она просит Минкультуры также обратить внимание на репертуар Московского дворца молодежи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/kino-1783333881.html

https://ria.ru/20211116/mishustin-1759304864.html

россия

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, украина, донбасс, ольга любимова, владимир путин