13:13 18.04.2022 (обновлено: 17:52 18.04.2022)
СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому
Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинских военных в Мариуполе
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный украинский оппозиционер Виктор Медведчук попросил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.
"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день", - говорит Медведчук в опубликованном СБ Украины видео в Telegram-канале.
В обращении Медведчук назвал украинских националистов, отказавшихся сложить оружие, "защитниками Мариуполя", как их называют задержавшие его представители киевского режима.
Также он утверждает, что из Мариуполя нет выхода через гуманитарные коридоры, несмотря на неоднократно объявляемые российским Минобороны возможности для выхода.
Видео с Медведчуком опубликовано сразу после заявления двоих сдавшихся в плен на Украине подданных Великобритании, которые обратились к премьеру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика.
Службы безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.