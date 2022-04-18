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СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/medvedchuk-1784082539.html
СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому
СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому - РИА Новости, 18.04.2022
СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому
Задержанный украинский оппозиционер Виктор Медведчук попросил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина обменять его на жителей и украинских... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:13
2022-04-18T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктор медведчук
украина
владимир путин
владимир зеленский
мариуполь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный украинский оппозиционер Виктор Медведчук попросил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины."Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день", - говорит Медведчук в опубликованном СБ Украины видео в Telegram-канале.В обращении Медведчук назвал украинских националистов, отказавшихся сложить оружие, "защитниками Мариуполя", как их называют задержавшие его представители киевского режима.Также он утверждает, что из Мариуполя нет выхода через гуманитарные коридоры, несмотря на неоднократно объявляемые российским Минобороны возможности для выхода.Видео с Медведчуком опубликовано сразу после заявления двоих сдавшихся в плен на Украине подданных Великобритании, которые обратились к премьеру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика.Службы безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220418/medvedchuk-1784074332.html
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Обращение Виктора Медведчука к президентам Путину и Зеленскому
СБ Украины опубликовала видео, на котором Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе.
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в мире, виктор медведчук, украина, владимир путин, владимир зеленский, мариуполь, служба безопасности украины
13:13 18.04.2022 (обновлено: 17:52 18.04.2022)
 
СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Путину и Зеленскому

Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинских военных в Мариуполе

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Задержанный украинский оппозиционер Виктор Медведчук попросил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина обменять его на жителей и украинских военных в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.
"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день", - говорит Медведчук в опубликованном СБ Украины видео в Telegram-канале.
В обращении Медведчук назвал украинских националистов, отказавшихся сложить оружие, "защитниками Мариуполя", как их называют задержавшие его представители киевского режима.
Также он утверждает, что из Мариуполя нет выхода через гуманитарные коридоры, несмотря на неоднократно объявляемые российским Минобороны возможности для выхода.
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
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В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
Видео с Медведчуком опубликовано сразу после заявления двоих сдавшихся в плен на Украине подданных Великобритании, которые обратились к премьеру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика.
Службы безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиктор МедведчукУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМариупольСлужба безопасности Украины
 
 
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