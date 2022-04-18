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Курс евро опустился ниже 82 рублей
Курс евро опустился ниже 82 рублей - РИА Новости, 18.04.2022
Курс евро опустился ниже 82 рублей
Рубль продолжает расти к евро, который уже опустился ниже 82 рублей - впервые с 8 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:58
2022-04-18T14:58
2022-04-18T14:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль продолжает расти к евро, который уже опустился ниже 82 рублей - впервые с 8 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск падал на 90 копеек - до 79,1 рубля, евро - на 3,75 рубля, до 81,6 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара
Курс евро опустился ниже 82 рублей
Курс евро на торгах Московской биржи опустился на 3,75 рубля, до 81,6 рубля