https://ria.ru/20220418/kurs-1784113545.html

Курс евро опустился ниже 82 рублей

Курс евро опустился ниже 82 рублей - РИА Новости, 18.04.2022

Курс евро опустился ниже 82 рублей

Рубль продолжает расти к евро, который уже опустился ниже 82 рублей - впервые с 8 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:58

2022-04-18T14:58

2022-04-18T14:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль продолжает расти к евро, который уже опустился ниже 82 рублей - впервые с 8 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск падал на 90 копеек - до 79,1 рубля, евро - на 3,75 рубля, до 81,6 рубля.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара