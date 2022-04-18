https://ria.ru/20220418/kurs-1784034964.html

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 18.04.2022

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Рубль в начале торгов понедельника теряет более 30 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:15

2022-04-18T10:15

2022-04-18T10:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

россия

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника теряет более 30 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск растет на 35 копеек - до 80,35 рубля, курс евро – на 40 копеек, до 85,75 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа