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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 18.04.2022
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль в начале торгов понедельника теряет более 30 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:15
2022-04-18T10:15
2022-04-18T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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россия
московская биржа
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника теряет более 30 копеек к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск растет на 35 копеек - до 80,35 рубля, курс евро – на 40 копеек, до 85,75 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара в начале торгов вырос до 80,35 рубля, курс евро – до 85,75 рубля