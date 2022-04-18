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В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 18.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220418/koronavirus-1784054502.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 18.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:36
2022-04-18T11:58
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 497, 123 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 665, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 753 810 случаев коронавируса, выздоровели 2 560 708 человека, умерли 43 034 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 98 человек.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
11:36 18.04.2022 (обновлено: 11:58 18.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 497 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 497, 123 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 665, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 753 810 случаев коронавируса, выздоровели 2 560 708 человека, умерли 43 034 человека.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 98 человек.
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