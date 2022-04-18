https://ria.ru/20220418/koronavirus-1784054502.html

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 18.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:36

2022-04-18T11:36

2022-04-18T11:58

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 497 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 497, 123 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 665, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 753 810 случаев коронавируса, выздоровели 2 560 708 человека, умерли 43 034 человека.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 98 человек.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва